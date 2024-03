Recette de brochet farci, digne de la table des tsars russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, le brochet était considéré comme un poisson de « seconde classe », car il nécessitait une cuisson complexe, sinon sa chair était dure et sentait le limon. De plus, attraper ce poisson n’était pas si facile, surtout s’il était gros. Néanmoins, le brochet était servi à la table des tsars russes et de leurs proches. Beau, grand et prédateur, il pourrait devenir une décoration pour n’importe quelle fête. Les Russes en préparent de l’oukha (soupe de poisson) et des boulettes. De plus, dans les livres de cuisine russes, vous pouvez trouver une recette de brochet farci. Aujourd’hui, nous allons préparer précisément ce plat.

Ingrédients :

brochet – 2-2,5kg

oignons – 4 pièces

pain blanc – 400g

lait – 450ml

ail – 25g

beurre – 200g

œufs – 3 pièces

sel, poivre – selon vos envies

citron, légumes – facultatif

Préparation :

Incisez la peau de la tête du brochet et retirez-la soigneusement de la tête à la queue. Brisez la colonne vertébrale près de la nageoire caudale pour la séparer de la peau. Videz le brochet, rincez, séparez la chair des arêtes. Hachez les oignons et faites-les frire. Faites tremper le pain blanc dans le lait. Passez deux fois la chair de poisson, le pain blanc trempé, les oignons et l’ail dans un hachoir à viande. Mélangez le tout avec le beurre, ajoutez les œufs, le sel, le poivre et remuez. Placez la farce dans la peau et donnez la forme d’un poisson entier. Cousez le trou, enveloppez de gaze et nouez avec du fil. Faites bouillir le poisson enveloppé dans de l’eau salée, puis mettez-le sur une plaque à pâtisserie. Quand il a refroidi, disposez le poisson sur un plat et placez-y la tête. Ajoutez des légumes et des tranches de citron autour selon vos envies.

