Recette de la saucisse en pâte, délicieux hot-dog originaire d’URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette pâtisserie simple et savoureuse à base de pâte feuilletée et de garniture juteuse, qui en Russie est appelée non pas hot-dog, mais « saucisse en pâte », est apparue pour la première fois dans le pays à l’époque du dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev. Après sa visite aux États-Unis, il a eu l’idée de rendre les produits carnés, en particulier les saucisses, plus accessibles aux citoyens de sa patrie. Cependant, les hot-dogs russes ne sont devenus plus répandus que dans les années 1990, grâce à la privatisation et à l’apparition de petits cafés à emporter.

Il est très simple de préparer cette pâtisserie dont tous les Russes connaissent le goût dès leur plus jeune âge. Essayons de le faire ensemble !

Ingrédients :

lait – 135ml

levure fraîche –15g (5g si levure sèche)

sucre – 2 cuillères à soupe

farine – 265g

sel – 1 cuillère à café

œuf – 1 pièce

beurre – 60g

saucisses –10 grosses (20 petites)

un jaune d’œuf + 2 cuillères à soupe de lait (pour la dorure)

Préparation :

Ajoutez la levure et le sucre au lait tiède et remuez jusqu’à dissolution. Tamisez la farine et le sel sur le lait. Ajoutez l’œuf. Ajoutez le beurre fondu et faites la pâte.

Pétrissez la pâte dans un mélangeur jusqu’à ce qu’elle devienne homogène. Mettez la pâte dans un saladier et laissez-la lever pendant environ 1,5 à 2 heures. Aplatissez et étalez la pâte. Coupez-la en bandes égales. Enroulez des lanières autour des saucisses. Laissez les rouleaux lever pendant environ 30 minutes. Chauffez votre four à 200°C.

Mélangez le jaune avec du lait pour réaliser la dorure. Étalez le mélange sur le dessus des hot-dogs.

Amenez la température du four à 180°C. Cuisez les saucisses pendant environ 30 minutes. Priatnovo apetita !

Dans cet autre article, nous vous présentions dix régions russes possédant une cuisine locale unique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.