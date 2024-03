Le hamburger au sarrasin, un plat occidental à la sauce russe

Russia Beyond

Le printemps est une bonne période pour changer nos habitudes alimentaires. Si les hamburgers ordinaires vous semblent trop gras et malsains, alors cette recette sera une excellente alternative. La principale caractéristique de ce plat est la galette de sarrasin, l’une des céréales les plus populaires parmi les Russes.

Ce glucide lent contient de nombreuses vitamines et minéraux qui ont un effet bénéfique sur l’organisme et procurent également une sensation de satiété durable. De plus, le hamburger au sarrasin convient à ceux qui suivent le jeûne du Carême.

Ingrédients :

sarrasin grillé – 200g

farine d’épeautre – 80g

carotte – 1

oignon – 1

ail – 2 gousses

poudre de coriandre – ½ cuillère à café

ail en poudre – ½ cuillère à café

cumin en poudre – ½ cuillère à café

sel – 1 cuillère à café

poivre noir – 1 cuillère à café

huile de tournesol – 20ml

pains à hamburger – 2

tomate – 1

oignon rouge – 1

feuilles de salade – 3

concombre mariné – 1 (remplaçable par des cornichons)

moutarde – 20ml

sirop sucré – 20ml

huile de tournesol – 20ml

Préparation :

Faites cuire le sarrasin. Hachez la carotte et l’oignon en petits cubes et faites-les frire jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres et dorés. Mélangez la masse de sarrasin, la carotte et l’oignon frits, les épices, l’ail frais écrasé et la farine pour obtenir une pâte épaisse. Utilisez un anneau de fer culinaire pour former une galette. Faites frire la galette dans l’huile jusqu’à ce qu’elle soit dorée de chaque côté. Réchauffez les petits pains dans la même poêle. Mélangez la moutarde, le sirop et l’huile en proportions égales pour faire la sauce. Remplissez le hamburger avec vos ingrédients préférés. Priatnovo appetita !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.