Douze recettes qui vous feront tomber amoureux du sarrasin

Ce n’est un secret pour personne que les Russes sont fous de sarrasin («gretchka» en russe) et ils pensent que ce n’est pas seulement sain, mais aussi très savoureux. Afin de ne pas vivre une journée sans cette céréale, ils ont imaginé de nombreuses recettes délicieuses pour tous les jours et pour des occasions spéciales.

Gretchka simplement bouillie

Faites bouillir le sarrasin avec du sel et servez avec du beurre. Une option simple mais néanmoins très savoureuse pour l’alimentation quotidienne.

Soupe au sarrasin avec du lait

Versez du lait sur du sarrasin bouilli et ajoutez une cuillerée de sucre. Ce plat est particulièrement apprécié des enfants.

Gretchka avec un œuf au plat

Le sarrasin et l’œuf sont une combinaison qui a fait ses preuves au fil des ans. Elle satisfera même les gourmets les plus exigeants !

Gretchka frite aux champignons

Le sarrasin peut également être un excellent plat d’accompagnement pour les champignons frits. Excellente option pour une soirée d’automne !

Sarrasin à la couenne grillée

C’est un porridge nostalgique de l’ère soviétique, très gras et savoureux. La couenne de porc, ou « chkvarki », comme on l’appelle ici, est frite.

Gretchka à la mode des marchands

Ce plat ressemble un peu au risotto italien. Faites revenir des oignons, des carottes et de la viande, ajoutez-y du sarrasin. Il peut également être cuit au four dans des pots en céramique.

Boulettes de gretchka

Il s’agit d’une recette plus complexe avec laquelle vous pouvez faire plaisir à vos amis végétaliens. Mélangez du sarrasin précuit avec de l’œuf cru, de l’oignon frit, du fromage râpé, des champignons et vos légumes préférés. Formez des boulettes.

Rouleaux de chou farcis à la gretchka

Croyez-nous sur parole, il n’y a rien de plus délicieux que le chou farci au sarrasin avec champignons, oignons et carottes. Vous pouvez retrouver la recette de ce plat en suivant ce lien.

Ravioles à la gretchka

Oui, vous ne vous trompez pas ! Le sarrasin peut être une excellente garniture pour vos ravioles.

Smoothie à la gretchka verte

Une tendance moderne consiste à utiliser du sarrasin dit « vert », c’est-à-dire cru et non transformé. Versez le sarrasin vert dans de l’eau chaude et laissez-le reposer toute la nuit. Ajoutez d’autres ingrédients selon vos envies et passez le tout au mixeur.

Blinis à la farine de gretchka

Vous pouvez faire de la farine de sarrasin vous-même (il suffit de faire sécher de la gretchka sur une poêle et de la mixer jusqu’à ce qu’elle se transforme en farine), ou en acheter toute prête. Utilisez n’importe quelle recette de blinis (crêpes russes) que vous aimez.

Biscuits de gretchka

Les biscuits à la farine de sarrasin sont beaucoup plus sains que ceux à base de farine ordinaire. Retrouvez la recette détaillée ici.

