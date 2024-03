Le pirate le plus connu de la Caspienne 

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le plus célèbre d’entre eux est incontestablement Stepan, dit Stenka, Razine. Avant d’entreprendre une marche vers le cœur même de l’État russe et d’y fomenter une véritable guerre paysanne, il a sévi sur la Caspienne.

En 1667, il a opéré sur la Volga, où il s’attaquait aux caravanes de bateaux marchands. Ensuite, sa flotte, composée de 30 embarcations à voile et à rames, est sortie en mer pour piller la côte perse.

Le tsar Alexis Ier Mikhaïlovitch palissait face à la perspective d’une guerre plein format contre la Perse. Il a immédiatement prévenu le Chah Soleiman Ier qu’il n’y était pour rien.

Une flottille perse, comptant entre 50 et 70 embarcations, a alors affronté Razine, mais s’est vue anéantie près de l’île de Suina en juillet 1669. Qui plus est, l’ataman (chef causaque) a capturé une fille et un fils du commandant naval perse Mamed Khan.

Enragés, les Perses ont commencé à former une nouvelle flotte. Pendant ce temps, le brigand est rentré dans ses pénates avec ses prisonniers. Ayant provisoirement conclu une trêve avec les autorités russes, il leur a toutefois transmis le jeune noble perse.

Quant à la « princesse perse », comme l’assure une légende, il l’aurait noyée dans la Volga dans un accès d’ivresse.

Dans cette autre publication, nous expliquons comment des pirates étrangers ont prêté main forte aux tsars russes

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.