Recette d’une confiture de pommes parfaite pour se rappeler les journées ensoleillées d’été

Pour la plupart, les Russes adorent la confiture (varenié) et la préparent généralement pour l’hiver à partir de fruits et de baies récoltés dans leurs datchas. L’un des types de ce dessert les plus courants en Russie est la confiture de pommes, car les pommiers poussent en abondance dans tout le pays. Préparons ensemble cette gourmandise qui rappelle les joies estivales!

Ingrédients :

1kg de pommes

500g (2 tasses) de sucre

Préparation :

Lavez, épluchez, épépinez et coupez les pommes en petits morceaux. Vous pouvez également les râper à l’aide d’une râpe moyenne. Mettez les pommes dans une casserole large et peu profonde (en acier inoxydable ou en émail). Versez le sucre uniformément dessus. Cuisez à feu doux pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les pommes soient tendres. Remuez ensuite et laissez mijoter à feu très doux pendant 20 à 30 minutes. Si la confiture commence à caraméliser, ajoutez un peu d’eau. Lorsque le volume a diminué de moitié, vérifiez si c’est prêt. Pour cela, mettez une goutte de confiture sur une soucoupe et laissez-la refroidir. Si elle ne coule pas, la confiture est prête. La confiture doit avoir une couleur ambrée foncée. La confiture de pommes peut être consommée tiède ou froide, comme garniture de tartes, crêpes et pâtisseries, ou seule.

Conseils utiles pour préparer la meilleure confiture de pommes :

Commencez par des pommes aigres. Certaines bonnes variétés russes sont Antonovka, Simirenko et Bely Naliv.

Les fruits très mûrs ou trop mûrs conviennent mieux à la confiture. Ces pommes contiennent beaucoup de pectine et rétrécissent mieux à la cuisson.

Pour changer de saveur, ajoutez le zeste et le jus d’oranges ou de citrons à la confiture pendant la cuisson. La vanille, la cardamome ou la cannelle conviennent également à cet effet.

