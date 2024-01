À quoi les Russes associent-ils la France?

Même si les Russes ne sont pas étrangers aux clichés amusants sur l’Hexagone comme les croissants et le béret rouge, ils ont une connaissance assez approfondie de la culture française. Plus de détails dans cet article.

Croissant, Tour Eiffel et béret rouge

Si le drapeau tricolore français est plus ou moins reconnaissable en Russie, d’autres symboles officiels de la France, comme le coq gaulois, ne viendront pas forcément à l’esprit d’un résident du pays. Au lieu de cela, l’on pense aux clichés introduits par la culture de masse.

« Il me semble que ce que les Russes sont habitués à considérer comme l’un des principaux symboles de la France est le croissant, parce qu’en Russie on aime manger, mais on ne sait pas cuisiner ce "mystère culinaire étranger" », affirme Dacha, spécialiste en science des données de Moscou.

De plus, selon la jeune fille, la France est symbolisée par la tour Eiffel. « Chaque Instagrameuse accomplie doit avoir une photo-preuve que son mari l’a emmenée à Paris pour un week-end. Sur la photo, ils doivent obligatoirement s’embrasser avec la tour Eiffel en fond, faire autrement est impossible », dit-elle.

« L’une des associations les plus brillantes de l’enfance est le béret rouge français, un chemisier à rayures noires et blanches et une écharpe autour du cou. De telles représentations se trouvaient dans les livres et magazines pour enfants », ajoute Aliona, designer.

Révolution

Grâce à la grande Révolution bourgeoise, dans de nombreux pays, la France est fermement associée à l’esprit de liberté et de transformation sociale. La Russie ne fait pas exception.

« C’est indubitablement l’un des symboles du pays. Probablement parce que les Français ont eu beaucoup de ces révolutions et qu’ils se distinguent encore par une position civique active, explique Ivan, fonctionnaire. Et face à l’instabilité générale dans le monde, la Révolution française vient immédiatement à l’esprit ».

Le Chat Botté et le Petit Prince

« Quel est pour moi le symbole de la France ?, répète pensivement Natalia, pédopsychiatre. Tout d’abord, ce sont les contes de Charles Perrault ! Le Chat botté, Cendrillon, La Belle au bois dormant... Ils ont fait partie de notre enfance ».

En outre, de nombreux Russes connaissent depuis leur enfance le conte de fées d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. « Papa m’a lu Le Petit Prince à partir de mes cinq ans, se remémore-t-elle. Cette histoire d’amour et d’amitié est passée d’un symbole de la France au mien ».

Deux Monet et autres artistes

En Russie, on connait à la fois Édouard Manet et Claude Monet, sauf que l’on a parfois tendance à penser qu’il s’agit de la même personne, dont seule la première voyelle du nom changerait... Blague à part, mais en réalité les Russes connaissent très bien la peinture française.

Cela s’est produit grâce à deux mécènes russes du tournant des XIXe et XXe siècles – Sergueï Chtchoukine et Ivan Morozov – qui étaient amoureux des peintures d’artistes français, en ont acheté beaucoup et les ont ramenées chez eux.

« J’ai une connaissance qui voyage souvent. Selon elle, la France est le seul pays en Europe où les artistes sont traités avec autant de soin et de respect », nous confie Elena, décoratrice.

Comédie française

Beaucoup de Russes nés en URSS ont grandi avec les comédies françaises. « Durant mon enfance et ma jeunesse, dans le pays régnaient des idoles comme Fernandel, Louis de Funès, Jean Marais et, bien sûr, Pierre Richard et Gérard Depardieu, se souvient Nikolaï, monteur vidéo. Un lieu d’amour et d’aventure, voilà précisément comment on s’imagine la France grâce au cinéma français ».

La comédie française moderne, comme la série de films Taxi, trouve également un écho dans le cœur des Russes. D’autres succès contemporains sont également à noter, à l’instar du désormais culte Intouchables, connu en Russie sous le titre 1+1.

