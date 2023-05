Douze musées en France et Belgique où admirer de l’art russe

Les chefs-d’œuvre de l’art russe peuvent être vus non seulement en Russie, évidemment, mais aussi à l’étranger. Certaines des collections les plus impressionnantes se trouvent dans les musées de France et de Belgique. Vous y découvrirez des icônes anciennes, des œuvres de Kandinsky, de Chagall et des créations des non-conformistes.

Louvre

Paysan russe Serge Vinogradoff/Louvre

De véritables chefs-d’œuvre de l’art russe se trouvent dans les collections du Louvre. L’une des plus anciennes pièces exposées est le brassard d’André Bogolioubski, datant du XIIe siècle. L’accessoire porté à l’épaule a été offert au prince par l’empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric Barberousse. La relique a été soigneusement conservée dans la cathédrale de l’Assomption de Vladimir et, après la révolution, elle a été vendue à prix d’or à l’étranger. En 1934, l’Association des amis du musée a acheté le brassard à un antiquaire et en a fait don à la collection.

Les œuvres d’art russes sont entrées au musée de diverses manières. Par exemple, une image de la Mère de Dieu « À l’enfant jouant » provenant de la Laure de la Trinité-Saint-Serge a été vendue à Torgsine, où elle a été remarquée par Woldemar Verlaine, un représentant de la Croix-Rouge. Dans les années 1950, le musée lui a acheté l’icône. L’icône de Siméon le Stylite est quant à elle arrivée en France dans les bagages de Léon Grinberg, un marchand russe qui dirigeait la galerie d’antiquités À la Vieille Russie à Paris. Au milieu des années 1950, Grinberg a fait don de l’icône au Louvre. Toutefois, l’on y trouve aussi des peintures profanes.

Portrait de Maria Ivanovna Narychkine (1731-1807) Dmitri Levitski/Louvre

Le portrait de la princesse Maria Narychkine a par exemple été conservé pendant de nombreuses années par les héritiers de Denis Diderot – le philosophe avait vécu dans sa demeure lors de son voyage à Saint-Pétersbourg. Jusqu’à ce que la toile soit achetée par Jacques Zoubaloff, magnat du pétrole de Tiflis (actuelle Tbilissi, en Géorgie), mécène et compositeur. Au fil des ans, il a donné des chefs-d’œuvre de sa collection à des musées parisiens – le Louvre en a lui aussi profité. Un autre chef-d’œuvre russe de la collection du musée est un portrait des nièces d’Alexandre Kourakine, ambassadeur de Russie à Paris. Le peintre a représenté les princesses Elena et Alexandra en compagnie d’un carlin bien nourri – un chien d’une race à la mode à l’époque.

Centre Pompidou

Vassily Kandinsky/Centre Pompidou Vassily Kandinsky/Centre Pompidou

Beaubourg abrite une vaste collection d’art russe, l’une des plus impressionnantes au monde : Chagall, Kandinsky, Malevitch, Gontcharova, Larionov, Roerich, etc. On y trouve également L’homme qui s’est envolé dans l’espace depuis son appartement d’Ilya Kabakov et les œuvres graphiques d’Antoine Pevsner. Il y a quelques années, la collection du Centre Pompidou s’est enrichie de 250 œuvres d’art contemporain russe des années 1950 à 2000. Pour cela, la fondation caritative de Vladimir Potanine a réuni des dizaines de collectionneurs et d’artistes : certains ont fait des dons au musée eux-mêmes, tandis que d’autres ont été sollicités financièrement par la fondation.

Marc Chagall/Centre Pompidou Marc Chagall/Centre Pompidou

Ainsi, des œuvres d’Erik Bulatov, Andreï Monastyrski, Leonid Sokov, Vitali Komar et Alexandre Melamid, Ilya Kabakov, Boris Orlov, Oleg Koulik, Dmitri Prigov et Iouri Albert sont entrées dans la collection du musée.

Musée Chagall à Nice

Marc Chagall/National Museum Marc Chagall/National Museum

Dans les années 1930, Marc Chagall a effectué un voyage en Terre Sainte. Ce périple a marqué l’artiste : il a alors commencé à travailler sur les illustrations de la Bible, un projet qui lui avait été proposé dix ans plus tôt par Ambroise Vollard. L’intérêt de Chagall pour ce sujet était grand : vitraux, tapisseries, gravures et peintures liés au Livre des Livres sont devenus l’un des thèmes principaux de l’artiste et ont plus tard constitué la base de son musée à Nice.

Marc Chagall/National Museum Marc Chagall/National Museum

Il a ouvert ses portes du vivant du peintre, en 1973. Il comprend trois salles : la première contient des œuvres illustrant les Livres de l’Exode et de la Genèse. La deuxième contient des peintures inspirées du Cantique des cantiques. La troisième salle est consacrée aux expositions temporaires.

Musée d’Orsay

Les Glaciers, mer de Kara Alexandre Borisoff/Musée d’Orsay Alexandre Borisoff/Musée d’Orsay

Ce musée est surtout connu pour son exceptionnelle collection d’impressionnistes, dont La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh et Le Déjeuner sur l’herbe d’Edouard Manet sont considérés comme les joyaux. Cependant, l’on y rencontre également des artistes russes. Alexandre Borissov est l’un d’entre eux. Contrairement à ses homologues, il ne peignait pas des prairies d’été et des boulevards bondés, toutes ses peintures étant consacrées au Grand Nord. L’une de ses œuvres, Les Glaciers, mer de Kara, a été achetée par le gouvernement français pour le palais du Luxembourg. Plusieurs autres peintures russes se trouvent dans la collection d’Orsay – une esquisse d’Ilia Répine pour sa toile Session protocolaire du Conseil d’État, qui représente le grand-duc Michel Alexandrovitch, et un portrait de Maria Lvova par Valentin Serov.

Musée des Beaux-Arts de Rouen

Musée des Beaux-Arts de Rouen Chabe01 (CC BY-SA 4.0) Chabe01 (CC BY-SA 4.0)

La deuxième plus importante collection d’icônes russes en France se trouve à Rouen. Au milieu des années 1980, le musée a reçu un don généreux de Tatiana Colin : 28 joyaux de la peinture religieuse russe du XVe au XIXe siècle. L’une des images les plus anciennes de la collection est la Crucifixion du début du XVIe siècle et La Nativité du Christ de l’école moscovite du XVIIe siècle. En 1991, elles ont été intégrées à la collection permanente.

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de Paris

La Mère de Dieu, montagne inviolée Petit Palais - Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris Petit Palais - Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris

De nombreux mécènes ont fait don de leurs collections au Musée des Beaux-Arts de Paris. Les frères Dutuit ont par exemple donné une vaste collection d’art grec ancien et de la Renaissance, tandis qu’Edward et Julia Tuck ont fait don de leur collection au musée. L’entrepreneur Roger Cabal a ainsi légué en 1998 sa collection de 67 icônes russes et grecques. Il l’a rassemblée dans les années 1960, à une époque où la peinture religieuse russe ne suscitait guère d’intérêt. Grâce à lui, le Petit Palais possède aujourd’hui de véritables chefs-d’œuvre comme l’icône de Novgorod de La Mère de Dieu, montagne inviolée du début du XVIe siècle et des icônes de la peinture du Nord russe comme L’Archange Michel et L’Archange Gabriel du XVIIe siècle.

Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer

Temple inconnu Ivan Prianichnikov/Musée Baroncelli, Saintes-Maries-de-la-Mer Ivan Prianichnikov/Musée Baroncelli, Saintes-Maries-de-la-Mer

Que pourraient bien faire les artistes russes en Camargue ? À première vue seulement, il n’existe aucun point de contact entre eux. Ivan Prianichnikov, peintre en chef de l’état-major russe, a participé au Risorgimento en Italie, a travaillé sur les chemins de fer au Canada et a réalisé de nombreuses esquisses lors de ses voyages en Russie. Sa Série kalmouke en fait partie. Plusieurs œuvres en étant issues sont conservées au musée des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le Palais inconnu, par exemple, représenterait le temple bouddhiste d’Iki-bouroul du village de Platovskaïa (aujourd’hui Boudionnovskaïa, dans la région de Rostov-sur-le-Don). Ayant quitté la Russie après 1894, Prianichnikov s’est installé en Provence et a peint les paysages locaux.

Musée Carnavalet à Paris

La tour Eiffel, la nuit Alexeï Bogolioubov/Musée Carnavalet Alexeï Bogolioubov/Musée Carnavalet

Le peintre Alexeï Bogolioubov a passé de nombreuses années en France. En 1893, il se trouvait à Toulon lors du débarquement de l’escadre russe de l’amiral Avelan. Les tableaux qu’il a peints alors ont été offerts à Paris par l’empereur Nicolas II – ils ornent toujours le Cercle national des armées. Certaines des œuvres de Bogolioubov se trouvent au musée Carnavalet. Parmi elles, La tour Eiffel, la nuit – paysage étincelant avec des bateaux descendant la Seine, un ballon flottant et, bien sûr, la Dame de fer elle-même – apparaît comme l’une des premières représentations de la construction d’Eiffel.

The Foundry d’Andreï Molodkine

Il y a quelques années, l’artiste a acheté une ancienne fonderie à Maubourguet, dans les Hautes-Pyrénées, et l’a transformée en résidence fermée pour artistes. Un bâtiment de trois niveaux et de plus de 70 chambres – une sorte de laboratoire pour des projets qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent être concrétisés au sein d’autres institutions. Erik Boulatov a été l’un des premiers à apprécier The Foundry : ce classique du Sots Art a tellement aimé l’endroit qu’il y a ouvert un atelier, et ses œuvres, dont Exit et Tout n’est pas si terrible, ont rempli l’espace. The Foundry a également accueilli Timofeï Radia, qui a répété la performance du premier résident du projet, Santiago Sierra, en brûlant le mot Future.

Musée royal de l’Armée et de l’Histoire militaire de Bruxelles

Uniformes de Nicolas Ier, Alexandre II et Alexandre III Mitic (CC BY-SA 4.0) Mitic (CC BY-SA 4.0)

L’un des plus importants musées au monde consacré à l’histoire militaire possède une vaste collection russe. Les relations entre la Belgique et la Russie sont très anciennes : le roi Léopold Ier a autrefois été général dans l’armée russe. Les émigrés russes ont offert au musée une importante collection d’objets relatifs aux années 1914-1918 et à la Première Guerre mondiale, à l’histoire du musée du Corps des Pages de Tsarskoïé Selo, aux officiers de l’état-major général, aux régiments de cosaques et autres. Il s’agit notamment d’une collection d’objets du Régiment mixte de cosaques de la Garde, y compris les uniformes de Nicolas Ier, d’Alexandre II et d’Alexandre III.

Musée d’art contemporain d’Anvers

La collection du musée d’Anvers contient de l’art russe représenté par les œuvres de Viktor Alimpiev et Marian Jounine, Evgueni Antoufiev, Vladislav Mamychev Monroe, Andreï Monastyrski, et les classiques Ilya et Emilia Kabakov. La bibliothèque du musée conserve de son côté une série d’albums conceptuels intitulés 10 personnages, créés au début des années 1970 : leurs protagonistes sont les habitants d’un immense appartement communautaire, qui s’efforcent de se cacher dans leur vie privée et d’échapper au monde qui les entoure. Chaque histoire se termine par une feuille blanche – la disparition du personnage. Dans les années 1990, 10 personnages s’est transformé en installations – des pièces dans lesquelles les visiteurs pénètrent pour étudier les textes relatant la fuite de leurs habitants.

Musée des beaux-arts de Gand

Paysage avec un moulin à vent Leon Gaspard/Musée des beaux-arts de Gand

La collection du musée comprend des peintures de Leon Gaspard, élève de Iouri Pen. Il a quitté Vitebsk (actuelle Biélorussie) pour poursuivre ses études à Paris. En 1908, avec sa femme, la ballerine Evelyne Adele, Gaspard entreprend un voyage de deux ans à travers la Sibérie. Il a alors cherché l’inspiration lors de voyages en Russie, en Mongolie et au Japon. Même après s’être installé aux États-Unis, il a continué à peindre des paysages russes. La collection du musée comprend également plusieurs portraits de sa première épouse, Evelyn Shulman. Les fonds du musée possèdent en outre un paysage d’hiver de Nikolaï Svertchkov.

