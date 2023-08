Pommes marinées, cette friandise russe populaire à tout moment de l’année

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, dont la majeure partie dispose d'un climat rude, les pommes sont l'un des fruits les plus courants. Elles se conservent bien en hiver, et sont donc sur la table russe toute l'année. En plus de leur riche saveur (il existe de nombreuses variétés de pommes délicieuses en Russie !), elles sont très utiles car riches en vitamines. Les habitants du pays les mangent fraîches et marinées, d'autant plus que cette dernière façon de les préparer n'affecte en rien leur utilité pour la santé. La recette des pommes marinées est simple et ne comprend que quelques ingrédients (pommes, herbes, feuilles de cassis et sel). Cependant, elle demande de la patience : les fruits sont marinés pendant six à huit semaines.

Ingrédients :

20kg de pommes entières

1 poignée de feuilles de cerisier

1 poignée de feuilles de cassis

1 pincée de feuilles de menthe

10l d’eau

150g de sel

250-300g de miel (n’utilisez pas de sucre ordinaire)

100g de malt (vous pouvez remplacer 150g de farine de seigle)

Préparation :

Lavez les feuilles de cassis et déposez-les en fine couche au fond du récipient. N’en mettez pas trop car les pommes risquent de devenir trop acides.

Disposez deux couches de pommes lavées au-dessus des feuilles de cassis.

Lavez les feuilles de cerisier, déposez-les sur les pommes.

Il est temps de déposer la deuxième couche de pommes.

Lavez les feuilles de menthe, déposez-les sur les pommes.

Recouvrez le tout d’une autre couche de pommes.

Mélangez toutes les feuilles restantes et déposez sur les pommes.

Fabriquez la presse : couvrez les pommes avec un morceau de tissu propre, puis placez quelque chose de plat et uniforme (comme une planche à découper) sur le tissu. Il est souhaitable que la planche soit en bois et de forme ronde. Attention, le diamètre de ce « couvercle » doit être inférieur au diamètre du récipient. Une pierre est traditionnellement placée dessus, mais tout autre objet lourd fera l’affaire.

Préparez la marinade : portez l’eau à ébullition, laissez-la refroidir (elle doit être tiède), puis ajoutez le sel, le miel et le malt, mélangez le tout. Laissez refroidir le mélange, puis remuez.

Versez-la dans le récipient sans retirer la presse.

Placez le récipient dans un endroit frais (15-18°C).

Ne vous inquiétez pas si le niveau de liquide baisse, c’est tout à fait normal. La première phase – la fermentation – dure 6 à 7 jours. Après la phase de fermentation, déplacez le récipient dans un endroit froid pour le processus de durcissement (4-7°C). Les pommes marinées sont généralement prêtes en 4 à 6 semaines.

