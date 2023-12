Combien de fois célèbre-t-on le Nouvel An en Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Imaginez que, le 31 décembre, vous vous retrouvez dans une cuisine moscovite. Il est 15h. Quelqu’un découpe soigneusement des légumes pour la fameuse salade Olivier. D’autres ont déjà arrosé l’avènement de la nouvelle année : « Il est minuit à Petropavlovsk-Kamtchatski ! ». Une heure plus tard, les mêmes lèveront leur verre pour célébrer le début du nouvel an à Magadan.

Vladivostok, la Iakoutie et Irkoutsk viennent ensuite... Et même l’arrivée du Nouvel An à Moscou ne sera pas capable de les arrêter, car une heure plus tard, minuit sonnera à Kaliningrad.

Pour résumer : ceux qui décideront de célébrer le Nouvel An avec chaque fuseau horaire du pays auront à lever leur verre à 11 reprises !

Si besoin, 13 jours plus tard, l’on peut relancer ce marathon à l’occasion de l’Ancien Nouvel an !

