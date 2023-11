Préparations pour les fêtes: recette de salade aux bâtonnets de crabe et maïs

Russia Beyond

Cette salade est parfois appelée « de crabe », bien que larecette utilise à sa place un ingrédient moins cher, et donc accessible à tous : les bâtonnets de crabe (qui contiennent avant tout du poisson). Le deuxième ingrédient requis est le maïs en conserve. Les Russes préparent souvent ce plat pour la table du Nouvel An et, en termes de popularité, il rivalise avec la célèbre salade Olivier.

En fait, il existe de nombreuses versions de ce plat. Certaines personnes y ajoutent des pommes fraîches, d’autres du riz ou encore des pommes de terre et des carottes bouillies. Vous aussi pouvez être créatif selon vos préférences gustatives. Aujourd’hui, nous maîtriserons sa recette classique la plus simple.

Ingrédients :

bâtonnets de crabe – 200g

œufs – 2 pièces

concombres – 2 pièces

oignon – 1 pièce

maïs en conserve – 100g

mayonnaise – 2 cuillères

persil – 1 bouquet

sel – à votre convenance

Préparation :

Faites bouillir les œufs. Pendant la cuisson, coupez les concombres, les bâtonnets de crabe et l’oignon en petits cubes. Il est conseillé que la taille des morceaux ne dépasse pas de beaucoup celle des grains de maïs. Transférez le tout dans un saladier et ajoutez-y le maïs en conserve et le persil haché. Refroidissez les œufs durs, épluchez-les, coupez-les en cubes et ajoutez-les à la salade. Salez-la et assaisonnez avec de la mayonnaise. Si vous souhaitez rendre votre salade « de crabe» plus diététique, au lieu de la mayonnaise du commerce, vous pouvez utiliser de la mayonnaise maison, de la crème aigre ou du yaourt grec.

