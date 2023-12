Recette du kholodets, le tsar de la table du Nouvel An russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le kholodets, cette masse gélatineuse de bouillon congelé et de morceaux de viande, est un attribut indispensable de la table du Nouvel An russe. À une époque où les réfrigérateurs n’étaient pas encore apparus, les habitants du pays pouvaient conserver longtemps ce plat simplement en le plaçant dans une partie non chauffée de leur maison. Un autre avantage du kholodets est qu’il est non seulement savoureux, mais aussi très bon pour la santé, notamment pour les articulations et le tractus gastro-intestinal. Il n’est pas facile à préparer, mais en vaut le coup !

Ingrédients (pour 5 portions) :

poulet – 0,5 pièce (environ 700g)

cuisses de porc – 500g

filet de porc – 300g

carottes – 1 pièce

oignon – 0,5 pièce

ail – 2 gousses

feuille de laurier – 2 pièces

grains de poivre noir

sel

persil et moutarde pour servir

Préparation :

Lavez le poulet, la cuisse de porc et le filet de porc, séchez-les et coupez-les en plusieurs morceaux. Épluchez les carottes et les oignons, lavez-les et coupez-les en 4 morceaux. Épluchez l’ail et hachez-le. Placez les produits carnés dans la casserole. Ajoutez de l’eau et laissez reposer 3 heures. Placez la casserole sur le feu, lorsque l’eau bout, écumez la mousse, baissez le feu et cuisez 1h30. Ajoutez les carottes et les oignons et cuisez encore 1 heure. Ajoutez le sel, le poivre et le laurier, laissez le tout sur le feu encore 30 minutes. Retirez la casserole du feu et laissez refroidir. Retirez la viande du bouillon et hachez-la finement. Passez le bouillon au tamis, puis à travers une gaze. Placez des parts égales de viande dans des moules, saupoudrez d’ail et versez-y le bouillon. Placez le futur kholodets au réfrigérateur pour qu’il durcisse pendant 6 heures. Le plat fini est mieux servi avec de la moutarde et du persil.

