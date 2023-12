En images: Saint-Pétersbourg sublimée pour accueillir le Nouvel An 2024

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette année, les festivités du Nouvel An à Saint-Pétersbourg se dérouleront sur trois sites principaux : des marchés sur les places du Manège et de Moscou et un toboggan sur la place du Palais. Ils resteront en place jusqu’au 8 janvier 2024.

D. Sokolov/SPB vedomosti/TASS D. Sokolov/SPB vedomosti/TASS

Le toboggan gratuit mesure 9 mètres de haut et 65 mètres de long. Il est installé entre le Bâtiment de la Garde et le Palais de l’État-Major de l’Ermitage, non loin du principal sapin du Nouvel An de Saint-Pétersbourg.

Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

L’arbre est arrivé sur la place du Palais en provenance de la région de Leningrad. Il a été entièrement décoré et les lumières et guirlandes ont été allumées le 20 décembre. Les décorations qu’il arbore sont traditionnelles : bonbons, casse-noisettes, bonshommes de neige.

Piotr Kovalev/TASS Piotr Kovalev/TASS

Au total, plus de 80 sapins et plus de 11 000 décorations de rue sur le thème du Nouvel An ont été installés à Saint-Pétersbourg.

Alexandre Demiantchouk/TASS Alexandre Demiantchouk/TASS

Lire aussi : À quoi ressemblaient les décorations faites maison du Nouvel An en URSS?

Les parcs et les zones de loisirs de la ville, où des patinoires ont déjà ouvert leurs portes, sont particulièrement splendides.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Outre la patinoire des halles Nikolskié, vous pouvez faire un tour de carrousel et jouer au curling et au mini-golf sur la glace.

Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

La Perspective Nevski, principale rue de la ville, a reçu, comme l’année dernière, une luxueuse illumination dans le style prérévolutionnaire avec des couronnes. Les bâtiments de l’avenue sont également décorés de manière spectaculaire.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Les ponts sont la carte de visite de Saint-Pétersbourg, que l’on surnomme la « Venise du Nord ». Bien entendu, ils sont eux aussi décorés ! Une installation en forme de cœur est réapparue au-dessus du canal Griboïedov.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Regardez donc les arbres du centre-ville ! Des étoiles lumineuses y ont « fleuri ».

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Et près de la galerie marchande du Gostiny Dvor, les passants sont accueillis par un énorme Père Noël. Désormais, vous ne quitterez assurément pas Saint-Pétersbourg sans souvenirs et cadeaux.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Dans cet autre article, admirez comment les villes de Russie se sont mises sur leur 31 pour le Nouvel An.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.