Sauce en France, salade en Russie: comment préparer la «vinaigrette» à la russe

Si l’un de vos amis russes vous propose une « vinaigrette », ne pensez pas qu’il s’agit d’une simple sauce ; c’est le nom d’une salade très populaire dans le pays préparée à base de légumes bouillis et finement hachés, dont des betteraves, petits pois et cornichons avec de l’huile et du vinaigre. Les croyants orthodoxes aiment la cuisiner pendant les périodes de jeûne, mais elle est également servie à la table des fêtes : personne ne pourra résister à son goût caractéristique !

Ingrédients :

betterave – 2 grosses

pommes de terre – 2

carottes – 2

petits pois – 1 tasse

concombre marinés (ou légèrement salés) – 3

concombre frais – 1

beurre

sel

feuille de laurier

poivre noir

Préparation :

Mettez les pommes de terre, les carottes et les betteraves dans de l’eau froide avec la feuille de laurier et le poivre noir et faites-les bouillir.

Passez les légumes sous de l’eau froide, puis coupez-les en morceaux de la taille de petits pois. Faites de même avec les concombres.

Placez tous les ingrédients dans un saladier. Ajoutez les oignons verts hachés.

Mélangez la salade, assaisonnez-la de sel et d’huile.

Priatnovo appetita !

