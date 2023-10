Le délicieux veau Orloff repensé… avec du poulet

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La recette traditionnelle de la « viande Orloff », qui comprend du veau, des champignons, de la sauce béchamel et du fromage, a été créée au XIXe siècle par le chef français du comte Alexeï Orlov, Urbain Dubois. En URSS, ce plat est connu sous le nom de « viande à la française » et est souvent préparé lors d’occasions spéciales – pour un dîner de fête ou pour l’arrivée d’invités.

Au fil du temps, sa recette a changé, au fur et à mesure que chaque cuisinier l’adaptait aux ingrédients qu’il avait dans sa cuisine. Aujourd’hui, « viande à la française » ne signifie plus forcément « veau », et le poulet est beaucoup plus souvent choisi pour sa préparation.

Nous allons préparer une version élégante de cette délicieuse gourmandise qui ravira à coup sûr vos proches.

Ingrédients :

poitrines de poulet – 2

pommes – 2

oignons – 2

fromage – 200g

mayonnaise – 50g

noix de muscade – 1 cuillère à café

ail en poudre – 1 cuillère à soupe

sel

poivre noir

huile de friture

Préparation :

Coupez les poitrines de poulet en morceaux de 4 à 5cm et battez-les. Utilisez un anneau en métal pour façonner les médaillons. Assaisonnez-les avec du sel, du poivre noir, de l’ail en poudre et de la noix de muscade. Faites frire les oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres et dorés, en ajoutant un peu de sel. Placez-les sur les médaillons de poulet. Épluchez et râpez les pommes. Placez-les sur les oignons. Ajoutez la mayonnaise et déposez le fromage. Cuisez le « poulet à la française » à 180°C pendant environ 20-25 minutes. Servez-le chaud. Priatnovo appetita !

