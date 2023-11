Recette du kournik, tourte russe de mariage parfaite pour régaler vos invités

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le kournik, сеtte tourte multicouche en forme de dôme avec diverses garnitures, était autrefois un attribut obligatoire des mariages cosaques, et encore aujourd’hui, c’est un régal populaire lors de célébrations similaires dans tout le pays. Cependant, il n’est pas forcément nécessaire d’avoir une occasion particulière pour en profiter, il suffit d’avoir envie de prendre soin de soi et de ses proches. Dans la version classique, l’on y ajoutait des pommes de terre et du poulet (« kouritsa » en russe), d’ailleurs, c’est de là que vient son nom. Cependant, il existe des versions sans viande, farcies de riz, d’œufs durs et de champignons – et aujourd’hui, nous allons préparer exactement celle-ci.

Ingrédients pour 6 portions :

Pour la pâte (pour une tourte de 20 cm) :

farine – 360g

beurre – 60g

smetana (crème épaisse) – 150g

œuf – 2

sel – ½ cuillère à café

levure en poudre – 1 cuillère à café

Pour les crêpes (6-8 de 18 cm) :

farine – 100g

lait chaud – 200g

œuf – 1

sucre – 1 cuillère à soupe

sel – une pincée

huile de tournesol – 1 cuillère à soupe

Pour la garniture aux champignons :

champignons – 400g

oignons – 2

sel, poivre à votre convenance

beurre – 30g

beurre et huile de tournesol

Pour la garniture de riz :

riz blanc – 60g

œuf – 1

oignon – 1

sel, poivre à votre convenance

beurre et huile de tournesol

Pour la garniture aux œufs :

œufs – 3

oignons verts – une botte

beurre et huile de tournesol

Préparation :

Faites bouillir le riz et 4 œufs. Écrasez 1 œuf dur avec une fourchette et ajoutez-le au riz avec l’aneth. Hachez finement l’oignon et faites-le revenir jusqu’à ce qu’il soit transparent. Ajoutez au mélange de riz. Hachez finement l’oignon et faites-le revenir dans l’huile et le beurre jusqu’à ce qu’il soit tendre. Coupez les champignons en dés et ajoutez-les aux oignons. Faites sauter jusqu’à consistance tendre, environ 7 à 10 minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Mettez-les de côté et laissez refroidir. Hachez finement 3 œufs durs. Hachez les oignons verts et faites-les frire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez le sel et le poivre. Mettez tous les ingrédients de la pâte dans un saladier et pétrissez-la. Couvrez-la d’un film alimentaire et laissez reposer 30 à 40 minutes. Pour la pâte à blinis (crêpes russes), placez l’œuf, le sel, le sucre et la moitié du lait dans un saladier. Ajoutez la farine, le lait restant, l’huile et mélangez bien le tout. Faites cuire les blinis. Divisez la pâte en trois portions. Étalez l’une d’elles pour obtenir une feuille légèrement plus grande que le diamètre du blini. Déposez dessus la crêpe puis la garniture au riz dessus. Couvrez d’une crêpe et mettez la garniture aux champignons dessus. Disposez dessus la crêpe puis la garniture aux champignons. Couvrez avec la crêpe et placez la garniture aux œufs dessus. Répétez cette procédure jusqu’à ce qu’il ne reste plus de crêpes ou de garniture. Étalez le deuxième grand morceau de pâte et couvrez le gâteau. Pincez les bords. Décorez la tourte avec le reste de la pâte si vous voulez. Badigeonnez-le avec de l’œuf. Cuisez dans un four préchauffé à 180°C pendant 30 minutes. Priatnovo appetita !

