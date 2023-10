Cette soupe traditionnelle de l'Altaï indispensable par temps froid

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La région de l'Altaï est connue pour ses forêts sauvages, ses lacs translucides et ses prairies sans fin. C'est un endroit rare sur Terre où la beauté de la nature a été parfaitement préservée dans sa forme originelle. Comme il s’agit d’une région montagneuse, le climat local peut y être assez rude. Par conséquent, les habitants de l'Altaï ont imaginé de nombreux plats qui leur permettent de se réchauffer par temps froid. Et c'est en cela que consiste la soupe traditionnelle appelée « kotcho » préparée à partir de viande d'agneau et d'orge perlé. Ce plat fait partie intégrante de la vie locale de la région. Il est servi lors de nombreuses célébrations et événements importants.

Les habitants de l'Altaï n'utilisent pratiquement pas d'épices, préférant le goût naturel des aliments. Et cette soupe n’en contient pas non plus. La viande, l'orge perlé, le sel et l'eau sont les seuls ingrédients dont vous avez besoin pour la préparer.

Bien sûr, pour que la soupe soit savoureuse, vous devez connaître quelques secrets liés à sa préparation. Lors du choix de la viande, privilégiez les côtes ou l’épaule d'agneau. De cette façon, vous obtiendrez un bouillon riche, connu dans le dialecte local sous le nom de « mioun ».

Ce plat est généralement servi avec des oignons sauvages, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des oignons ordinaires et de l'ail. Au moment de servir, le bouillon à l'orge est versé dans des assiettes et les morceaux de viande sont disposés séparément. Ils sont consommés avec de la crème aigre de l'Altaï appelée « kaïmak » et des pains plats traditionnels.

Avec l’arrivée du froid, la meilleure façon de se réchauffer est de manger une portion de kotcho copieux, épais et chaud. L'orge perlé apporte au bouillon une saveur particulière et une teinte laiteuse. La viande est moelleuse et fond dans la bouche !

Ingrédients pour 2-3 portions :

agneau avec os – 400 g

orge perlé – 100 g

eau – 2 l

sel – au goût

oignons verts/ciboulette pour servir

gousse d'ail – 1

Préparation :

Lavez la viande, placez-la dans une casserole et remplissez-la d'eau. Ajoutez-y du sel et portez à ébullition.

N'oubliez pas d’écumer la mousse qui apparaît à la surface du bouillon.

Couvrez la casserole avec un couvercle. Cuisez la viande à feu doux pendant 2 heures et demie jusqu'à ce qu'elle soit tendre.

Ajoutez l'orge perlé lavé au bouillon.

Faites cuire l'orge perlé un peu plus longtemps qu'indiqué sur son emballage. Il doit ramollir, ce qui rendra le bouillon plus épais.

Enfin, ajoutez l'ail à la soupe.

Versez le bouillon à l'orge perlé dans des assiettes. Coupez la viande en morceaux et servez à part.

Bon appétit !

