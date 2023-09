Comment préparer le caviar de betterave, un mets populaire à l’époque soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le concept de caviar végétal est assez courant dans la cuisine russe. Il n’a rien à voir avec des œufs de poisson, et constitue une masse de légumes moulinés. Les caviars de légumes les plus populaires sont préparés à base de courge et d’aubergine. Cependant, ce plat peut également être préparé à partir de betteraves.

Le caviar de betterave est une masse homogène composée principalement de betteraves, mais il contient également des oignons et des carottes frites. Parfois, on y ajoute des racines de panais ou de céleri. La recette comprend également du coulis de tomate, qui donne au plat une saveur acidulée et une couleur plus riche.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Habituellement, les betteraves sont d’abord bouillies puis frites dans de l’huile assaisonnée d’épices. Je préfère cuisiner différemment et je commence la préparation du plat en faisant rôtir des betteraves crues. De cette façon, je gagne du temps et préserve la jutosité des betteraves.

À l’époque soviétique, le caviar de betterave en conserve pouvait être acheté dans toutes les épiceries du pays, mais les femmes soviétiques le préparaient également à la maison. Dans notre famille, par exemple, c’était l’une des recettes préférées de ma grand-mère. Pendant le carême, ce plat était souvent sur la table.

Le caviar de betterave est très simple et rapide à cuisiner et possède beaucoup de potentiel. Il peut être préparé et servi en entrée, le plus souvent accompagné de pain tendre et frais. C’est également un accompagnement idéal pour le poisson ou un ajout savoureux à une purée de pommes de terre. Il peut également servir à la préparation d’un borchtch. Si vous réalisez correctement ce plat, même ceux qui ne sont pas fans de betteraves l'apprécieront.

Tout d'abord, le rôtissage des oignons et des carottes rend ce plat plus juteux. Plus vous y ajouterez des oignons dorés frits et de l'huile, plus le caviar sera doux et tendre. Vous devez faire frire l'oignon séparément, puis ajouter simplement les carottes. De cette façon, les oignons seront bien frits et non cuits. J’ajoute toujours du laurier - cela affaiblit la saveur de la betterave. Si vous souhaitez la renforcer, ajoutez du vinaigre et du poivre au caviar.

Ingrédients pour 4 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

betteraves – 2

carottes – 1

oignon – 1

coulis de tomate – 1 cuillère à soupe

vinaigre 4% – 1 cuillère à soupe

sel et poivre – au goût

feuille de laurier – 1

huile végétale

pain de blé

Préparation :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez l’oignon en fines tranches et faites-le revenir dans l’huile végétale. Plus il y a d’huile, plus la texture du caviar sera douce.



Yulia Mulino Yulia Mulino

Lorsque les tranches d’oignon deviennent translucides, ajoutez les carottes râpées. Faites-les revenir jusqu’à ce qu’elles soient tendres, ajoutez-y du sel.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dans une autre poêle, faites revenir les betteraves râpées dans l'huile.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le coulis de tomate, le poivre et le laurier. Ajoutez de l’eau bouillante pour liquéfier le coulis de tomate.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laissez mijoter les betteraves pendant 10 à 15 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez les légumes frits et les betteraves. Faites frire le tout pendant environ 5 minutes. Ajoutez le vinaigre, remuez et retirez du feu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Votre plat peut être servi immédiatement ou le lendemain avec du pain et des fines herbes comme du persil ou de la coriandre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Conservez-le au réfrigérateur. Servez le caviar de betterave sur des tranches de pain. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous partagions la recette de la célèbre salade russe mimosa.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.