L’ourbetch, ce trésor de la cuisine du Caucase qui ravira les amateurs de nourriture saine

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Si vous êtes déjà allé dans le Caucase russe, vous avez probablement vu des pots de pâte de noix et de graines appelée « ourbetch » sur les marchés locaux. On pense qu’elle a été inventée par les chasseurs et les bergers du Daghestan, mais elle est très vite devenue populaire dans toute la région.

Les habitants appréciaient tellement ce produit savoureux et, surtout, très sain, qu'ils ont même construit des moulins spéciaux pour sa préparation, où ils pouvaient venir avec leurs matières premières et moudre eux-mêmes de la pâte fraîche. Aujourd’hui, bien entendu, l’ourbetch est de plus en plus souvent préparé de façon industrielle. Cependant, vous pouvez essayer de le cuisiner à la maison, même si ce n'est pas si simple que cela.

Ingrédients pour 250 g :

graines de lin (blanc) - 60 g

amandes - 130 g

noyaux d’abricot - 15 g

miel - 2-3 cuillères à soupe

sel - 1/5 cuillère à café

beurre - 25-50 g

Préparation :

Broyez les graines de lin jusqu’à obtenir une poudre fine et huileuse. Retirez les noyaux d’abricot des fruits. Séchez les noyaux d’abricot et les amandes au four à 140°C pendant 15 minutes. Broyez les amandes jusqu’à ce que le mélange soit crémeux et brillant, ajoutez-y le sel et mélangez. Ajoutez une cuillerée de miel dans la poudre de graines de lin. Retirez les graines des noyaux d’abricot et hachez-les. Mélangez la pâte d’amandes, le mélange de graines de lin et la poudre de noyaux d’abricot. Transférez la pâte dans un récipient en céramique ou en verre avec un couvercle et la conserver au réfrigérateur pendant un mois maximum. Pour obtenir une consistance plus élastique, faites fondre du beurre, et laissez-le refroidir un peu. Ajoutez le miel et mélangez jusqu’à consistance lisse. Combinez le mélange avec la pâte de noix et de lin. L’ourbetch liquide peut être ajouté à de la bouillie, du yaourt, ou du pudding. Cette pâte crémeuse peut être étalée sur un toast ou un morceau de pomme. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez quatre recettes russes originales à base de pommes de pin.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.