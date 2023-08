Visa électronique: hausse de réservations d’hôtels par des touristes étrangers (Kommersant)

Russia Beyond

Le système de visa électronique mis en place par la Russie le 1er août et concernant les citoyens de 55 pays, dont la Belgique et la France, a déjà eu pour conséquence une hausse des réservations d’hôtels par les touristes étrangers, constate le journal économique russe Kommersant dans sa publication du 29 août.

Se référant aux données de la plateforme pour réservation d’hôtels, auberges et appartements Ostrovok.ru, l’édition indique que les réservations ont ainsi augmenté de 25% par rapport à juillet et de 40% si l’on compare au moins d’août 2022.

Pour sa part, TravelLine, spécialisée dans toutes sortes de solutions pour l’hôtellerie, évoque une hausse plus modeste, de 7,7% par rapport à la période juillet-août de l’an dernier, poursuit le journal.

Les experts interrogés par l’édition voient un lien direct entre cette hausse et la mise en place du système de visa électronique. Ne coûtant que 52 dollars, il s’avère facile à obtenir et autorise des séjours de près de deux semaines dans le pays.

À noter qu’il jouit d’une popularité même parmi les citoyens des pays européens. Ainsi, la chef du département de visas de Continent Express, Alla Gordienko, citée dans la publication, indique que ce type de visa est demandé par des touristes indiens, turcs, chinois, iraniens, vietnamiens, saoudiens, mais aussi hollandais, français, italiens et espagnols.

Toutefois, est-il souligné, il s’agit principalement de visites individuelles et les conséquences de l’introduction de ce type de visas ne pourront être mesurées que l’année prochaine.

Selon les données d’Ostrovok.ru, la hausse de réservations la plus notable a été constatée à Irkoutsk (200% par rapport au mois d’août 2022), Vladivostok (100%), Moscou (58%) et Kazan (50%). Parmi d’autres pôles d’attraction, figurent notamment Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, Sotchi, Ekaterinbourg et Novossibirsk.

