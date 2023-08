À quoi ressemblent les plats principaux de la cuisine ingouche?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Si un jour, vous vous retrouvez en Ingouchie, l’une des républiques russes les plus hautes en couleur du Caucase du Nord, ne manquez pas d’essayer le doulkh-khaltam, viande bouillie avec des boulettes à base de semoule de maïs. Ce plat est à la fois léger et copieux. La viande (le plus souvent de l’agneau) est cuite sans assaisonnement, uniquement avec l’ajout de sel. Le bouillon de viande est utilisé pour la préparation de la pâte des boulettes et devient en même temps la base de la sauce berkh qui comprend également des oignons frits, de la purée de pommes de terre et du thym.

Russia Beyond Russia Beyond

Un autre plat unique de la cuisine ingouche est le tchapilg, pain plat doré avec l’ajout de tvorog (fromage cottage russe) granulé. Le tchapilg est préparé à partir de pâte de blé, dont des boules sont longuement étalées au rouleau à pâtisserie. Pendant la cuisson, le « bon » tchapilg doit se gonfler en boule. Auparavant, ce pain plat était préparé uniquement sur du charbon de bois, mais maintenant il est cuit tant au four qu’à la poêle. Le tchapilg prêt est généreusement enduit de beurre clarifié et servi avec du thé et des légumes saumurés.

Russia Beyond Russia Beyond

Dans cette autre publication, découvrez sept galettes caucasiennes à tester absolument.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.