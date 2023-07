L’étonnante recette du cocktail «bortsch» à la betterave et au gin

Russia Beyond

Ingrédients pour 1 portion :

40ml de gin

20ml de purée de cassis

15ml de sirop de betterave

15ml de jus de citron

20ml de blanc d’œuf (peut être remplacé par un agent moussant)

Préparation :

Purée de cassis : passez les baies et le sucre (sirop de sucre de préférence) au mixeur dans un rapport de 3:1, puis filtrez.

Sirop de betterave : faites bouillir le jus de betterave à feu doux jusqu’au tiers du volume d’origine. Mélangez le jus avec le sucre dans un rapport de 1:1 jusqu’à ce que le sucre soit complètement dissous. Laissez refroidir.

Versez tous les ingrédients dans un shaker et secouez d’abord vigoureusement sans glace pour créer une mousse duveteuse. Ajoutez ensuite de la glace et fouettez à nouveau. Filtrez dans un verre (une coupe de champagne est le meilleur) et servez sans glace.

Recette du restaurant Kuznya House de Saint-Pétersbourg

