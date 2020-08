Cinq cocktails soviétiques à préparer chez soi

Russia Beyond

Certains pensent qu'il n'y avait pas de culture du cocktail en URSS, et que les Soviétiques ne connaissaient rien à l'art de préparer des boissons raffinées.

La réalité était bien différente, et il y avait même un « Salon des cocktails » à Moscou, un établissement très populaire et élitiste ouvert dans les années 1940 et qui est resté en activité jusqu'en 1968.

Nous vous présentons quelques cocktails soviétiques uniques et faciles à reproduire chez vous.

Vieux Thomas (Vana Toomas)

Getty Images Getty Images

Ingrédients :

50 ml de liqueur Vana Tallinn

75 ml de jus de groseilles rouges

25 ml de gelée de cerise

1 lamelle de citron

4-5 cerises

1 cuillère à soupe de sucre

glaçons

Préparation :

Givrez un verre au sucre. Mélangez la liqueur, la gelée, le jus et les glaçons dans un shaker, puis filtrez et versez dans un verre rempli de glaçons. Décorez avec la lamelle de citron et les cerises. Ce cocktail est également délicieux avec quelques amandes frites.

Coffee flip

Sputnik Sputnik

Ingrédients :

1 jaune d'œuf

50 ml de vin de dessert (muscat ou porto)

30 ml de cognac

30 ml de liqueur de café

1 cuillère à soupe de sucre en poudre

glace pilée

1 pincée de cannelle moulue

Préparation :

À l'exception de la cannelle moulue, mélangez tous les ingrédients dans un shaker. Versez dans un verre rempli de glace. Saupoudrez de cannelle.

Volga

V. Chin-Mo-Tsai/Sputnik V. Chin-Mo-Tsai/Sputnik

Ingrédients :

35 ml de vodka Stolichnaya



10 ml de liqueur de menthe

15 ml de liqueur d'orange

25 ml de jus de citron

1 cuillère à soupe de sucre

glaçons

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients et de la glace dans un shaker puis versez dans un verre rempli de glaçons.

Cocktail à la cerise

Yuri belinsky/TASS Yuri belinsky/TASS

Ingrédients :

50 ml de liqueur de cerise

100 ml de champagne

25 ml de gelée de cerise

2 lamelles de citron

Fruits en conserve

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients dans un verre rempli de glaçons, complétez avec du champagne, et décorez avec les fruits.

Cowboy

Boris Krishtul/TASS Boris Krishtul/TASS

Ingrédients :

20 ml de liqueur d'abricots

20 ml de Bénédictine

1 jaune d'œuf

30 ml de gin

30 ml de vodka infusée au poivre

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients dans un verre à vin puis ajoutez-y doucement le jaune d'œuf. Buvez en une seule gorgée.

