Un cocktail russe insolite à base de kvas et de vodka

La plus ancienne boisson russe est le kvas (boisson fermentée à base de farine et de malt ou de pain de seigle) et la plus connue est la vodka. Mélangez-les ensemble, ajoutez un arôme de cannelle et vous pourrez épater vos invités. Important : bien préparé, ce cocktail contient plus de kvas que de vodka.

Ingrédients pour 1 portion :

kvas – 35ml

vodka – 10ml

sirop de cannelle – 5 ml

Préparation :

Le kvas peut être acheté dans n'importe quelle épicerie russe, et la vodka et le sirop de cannelle dans tous les magasins. Pour préparer ce cocktail, versez tous les ingrédients dans un verre dans les proportions indiquées ci-dessus. Au millilitre près !

