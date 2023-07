À quoi ressemble le nouveau billet de cent roubles?

Russia Beyond

Un nouveau billet de cent roubles (storoubliovka) est apparu en Russie. Il a été créé dans des tons orange : la célèbre tour Saint-Sauveur du Kremlin de Moscou est représentée au recto, tandis qu’au verso, vous pouvez voir le mémorial au soldat soviétique, récemment inauguré près de Rjev. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’une des batailles les plus sanglantes de l’histoire de l’humanité s’est déroulée dans les environs de cette ville, située à 230 km au nord-ouest de Moscou.

Le billet est déjà utilisé dans les régions, et bientôt il entrera en circulation dans la capitale. Les anciens billets resteront valables et seront retirés de la circulation au fur et à mesure de leur usure.

Rappelons que la storoubliovka précédente était décorée du bâtiment du théâtre Bolchoï. Quelle version du billet préférez-vous, l’ancienne ou la nouvelle ?

