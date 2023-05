La gare fluviale du Sud a rouvert ses portes à Moscou

Russia Beyond

L’édifice fut conçu en 1985 par l’architecte Iouri Kogan, qui a puisé son inspiration dans le modernisme soviétique. Par sa forme, il rappelle un navire. Cinq statues de femmes sur le toit symbolisent les cinq mers auxquelles Moscou est reliée – les mers Noire, Caspienne, d’Azov, Blanche et Baltique.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Maxim Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou Maxim Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Initialement, cette gare fluviale se dressait près du pont Danilovski. Il s’agissait alors d’une construction en bois érigée encore en 1972. D’ici, l’on partait en croisières sur l’Oka, la Moskova et la Kama.

Agence Moskva Agence Moskva

En 1972, le bâtiment a été démantelé pour cause de travaux de rénovation dans le quartier et un débarcadère provisoire a ouvert sur le quai Nagatinskaïa.

Agence Moskva Agence Moskva

Une nouvelle gare fluviale du Sud a ainsi vu le jour non loin de la station de métro Tekhnopark, mais elle n’a opéré que peu de temps : pendant les années 1990, après la chute de l’URSS, les transports fluviaux ont sombré dans une crise et pratiquement cessé ; quant au bâtiment, il a accueilli une foire d’articles pour enfants et un marché automobile.

Agence Moskva Agence Moskva

Ce n’est qu’en 2021 que des travaux de restauration ont été initiés pour durer 2 ans. Outre les salles d’attente, l’on y a aménagé un espace d’exposition du Musée des transports de la ville, une aire d’observation et une zone de détente sur le toit.

Agence Moskva Agence Moskva

La première croisière doit y débuter le 5 mai. D’ici, l’on pourra partir pour 30 villes de Russie : Nijni Novgorod, Iaroslavl, Kostroma, Kolomna, Tver, Kazan... En outre, ici jetteront l’ancre des navires circulant au sein de Moscou.

Agence Moskva Agence Moskva

Pour rappel, en 2020, c’est la gare fluviale du Nord, réalisée dans le style de l’Empire stalinien, qui avait été rouverte au public après rénovation.

Maxim Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou Maxim Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Dans cette autre publication, découvrez dix incroyables terminaux fluviaux construits à l’époque soviétique.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.