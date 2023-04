Elizaveta Kokoreva et Dmitri Smilevsky, les deux nouveaux premiers danseurs du Bolchoï

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Elizaveta a à son actif des victoires dans des concours internationaux et des rôles principaux dans les ballets Casse-Noisette, Coppélia, Don Quichotte, Giselle.

Dmitri est son camarade d’études et partenaire de longue date. Celui qui incarne le prince Siegfried dans le Lac des Cygnes et Albert dans Giselle sort, en effet, d’une lignée d’artistes de ballet : sa grand-mère, Galina Krapivina, était une étoile de la scène soviétique et ses parents, Gueorgui Smilevsky et Natalia Krapivina, sont des solistes du théâtre académique musical de Moscou.

Les deux artistes se sont vu confier les rôles principaux dans le ballet à chorégraphie très complexe Joyaux, de George Balanchine.

En suivant ce lien, retrouvez notre projet spécial vous présentant cinq classiques ayant fait la gloire du ballet russe.

