Rares photographies d’époque des Saisons Russes de Serge de Diaghilev à Londres et Paris

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Serge de Diaghilev (1872-1929) était connu dans le monde entier comme le promoteur de l'art russe, principalement du ballet. Ses célèbres Saisons Russes ont révolutionné le théâtre européen et ont en fait créé le ballet tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Les scénographes et costumiers de ses productions ont défini les principes de l'art scénique, qui sont toujours d'actualité. En outre, de Diaghilev est l'un des premiers à avoir compris l'importance de la publicité et à avoir organisé des avant-premières ouvertes aux journalistes et aux critiques. Voici quelques clichés uniques de productions européennes de ses célèbres ballets.

Mikhaïl Larionov. Programme des représentations du «Ballet russe de Serge de Diaghilev» au Théâtre du Châtelet à Paris, 1917 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Tamara Karsavina dans le rôle de l'Oiseau de feu dans le ballet du même nom. Paris, 1910 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Adolph Bolm dans le rôle de l'Archer dans le ballet Les Danses polovtsiennes. Paris, 1909 P. Choumov/Galerie Tretiakov P. Choumov/Galerie Tretiakov

Une scène du ballet Contes russes. Paris, 1918 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Lire aussi : Pourquoi ces danseurs de ballet faisaient-ils semblant d'être russes?

Lydia Sokolova dans le rôle de l'Élue dans le ballet Le Sacre du printemps. Paris, 1920 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Lydia Sokolova et Tadeusz Slavinsky dans le ballet Le Bouffon (Chout). Londres, 1921 Foulsham & Banfield/Galerie Tretiakov Foulsham & Banfield/Galerie Tretiakov

Tamara Karsavina et Serge Lifar dans le ballet Roméo et Juliette. Monte Carlo, 1926. Studio Numa Blanc/Galerie Tretiakov Studio Numa Blanc/Galerie Tretiakov

Alice Nikitina et Serge Lifar dans le ballet Le Chat. Londres, 1927 Studio SASHA/Galerie Tretiakov Studio SASHA/Galerie Tretiakov

Scène du ballet Ode. Paris, 1928 Studio Lipnitzki/Galerie Tretiakov Studio Lipnitzki/Galerie Tretiakov

Scène du spectacle Renard. Londres, 1929 Studio SASHA/Galerie Tretiakov Studio SASHA/Galerie Tretiakov

Répétition du ballet Liturgie. Paris, 1915 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

L'exposition « Diaghilev. Répétition générale » est accessible à la Galerie Tretiakov de Moscou jusqu'au 5 février 2023.

Dans cet autre article, admirez le ballet soviétique en 18 photos iconiques.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.