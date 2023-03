À la rencontre d’Anita Poudikova, «prototype» des jumelles métalliques du jeu Atomic Heart

Beauté russe, ballerine… et tout simplement jeune femme au grand cœur.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les jumelles en métal sont devenues l’un des principaux symboles visuels du jeu vidéo Atomic Heart du développeur russe Mundfish, sorti en février 2023. Le sujet se déroule dans une URSS imaginaire campée dans les années 1950, qui devient le théâtre d’un soulèvement de robots.

Mundfish Mundfish

Les pas de danse d’Anita Poudikova, danseuse du théâtre Bolchoï, qui se produit sur la principale scène du pays depuis 8 ans, ont constitué le modèle du mouvement des ballerines robotiques.

La mère d’Anita n’est autre Inna Guinkevitch, par le passé également ballerine du théâtre Bolchoï et soliste du théâtre musical Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko. Anita a avoué sur les réseaux sociaux que le ballet était avant tout un choix de ses parents : « J’ai passé une bonne moitié de mon enfance dans les coulisses du théâtre. J’étais assise sous la barre pendant les leçons, regardant les danseuses préparer leurs pointes, je fouillais dans les accessoires de scène de ma mère et traînais dans les coulisses. Il est clair que pour un enfant qui ne connaissait aucun autre monde réel, c’était une bouffée d’air frais ».

>>> Les références à l’URSS dans le jeu vidéo Atomic Heart

Anita est apparue pour la première fois sur la scène du Bolchoï en 2015, son diplôme de l’Académie de chorégraphie de Moscou en poche. Le répertoire d’Anita comprend des productions légendaires telles que Casse-Noisette, Roméo et Juliette et Don Quichotte. Mais la ballerine considère le ballet Ivan le Terrible, dans lequel elle joue le rôle d’une boyarde, comme son œuvre favorite. Anita a également décroché en 2020 avec mention son diplôme du département de ballet de l’Académie russe des arts du théâtre. Actuellement, outre le théâtre Bolchoï, elle travaille comme chorégraphe au département des sports de la ville de Moscou.

Anita a participé à différents projets sociaux et caritatifs : en 2020, des danseuses de ballet ont posé pour des séances photo destinées à attirer l’attention sur les problèmes environnementaux. Depuis plusieurs années, Anita se rend régulièrement au centre anticancer Blokhine avec un groupe d’artistes du théâtre Bolchoï, afin de danser pour les enfants malades.

Sur les réseaux sociaux, elle poste régulièrement des images de shootings professionnels, y compris pour des marques connues. Ce contenu sérieux et esthétique est dilué avec des vidéos amusantes du théâtre Bolchoï : on y voit Anita faire le show dans les coulisses en attendant d’entrer sur scène ; elle conduit sa copine, la ballerine Vera Borissenkova sur un énorme chariot, s’amuse avec des collègues dans les vestiaires et n’hésite pas à publier les ratés des répétitions…

Toujours en 2021, Anita a joué dans le clip de la chanson Battement tendu du groupe Underwood.

Anita est en couple avec Kamil Yangouzarov, également artiste du théâtre Bolchoï. Le 28 mai 2022, elle a posté une photo avec une bague et la légende « Oui ! ».

Dans cette autre publication, découvrez les cinquante principaux films hollywoodiens en lien avec la Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.