La porcelaine la plus fine, les châles en laine ornés de fleurs volumineuses et les chocolats les plus savoureux – la production de ces manufactures russes, apparues il y a 200-300 ans, est toujours populaire.

Manufacture impériale de porcelaine

Alors que la porcelaine de Meissen, de Limoges et de Bohème est très prisée en Europe, en Russie, est hautement estimée la Manufacture impériale de porcelaine.

Elle a été fondée en 1744 sous le nom de Manufacture de porcelaine de la Neva. En l’espace de quelques années, le chimiste russe Dmitri Vinogradov a réussi à mettre en place une production complète – à développer la composition de la masse de porcelaine, de l’émail, des couleurs pour la porcelaine et de la poudre d’or pour la décoration.

Il a reçu ses premiers échantillons réussis en 1747 et, en 1756, il a créé un service en porcelaine pour les dîners de gala de l’impératrice Élisabeth Ire. En 1765, la manufacture a été baptisée Manufacture impériale de porcelaine.

Pendant longtemps, l’on pouvait voir le monogramme du monarque en place sur le bas des pièces, maintenant y figure un aigle bicéphale, emblème de la Russie.

Manufacture de châles de Pavlovski Possad

Un châle en laine avec un motif floral éclatant n’est pas seulement un bel accessoire, mais aussi un objet pratique, qui vous tiendra chaud par grand froid.

Les châles russes les plus célèbres sont créés dans la manufacture de Pavlovski Possad, fondée en 1795 sur la base de la production artisanale de foulards en soie. La production de châles en laine et en demi-laine a débuté dans les années 1850. Chaque pièce était unique.

Les couleurs classiques pour le fond des foulards sont le noir, le bordeaux et le lin écru. Plus tard, la palette a été élargie. Le plus souvent, les modèles présentent des fleurs (roses et dahlias), rassemblées en bouquets ou en guirlandes, avec l’ajout d’ornements ou d’éléments végétaux. Chaque foulard a un nom – Veillée, Petite grue, Petite fleur écarlate, Roses blanches...

Groupe de confiserie Babaïevski

Le cœur de chaque enfant russe se serre quand il déballe un Michka kossolapy (Ours pataud) ou un Belotchka (Petit écureuil). Comme les chocolats Vdokhnovenié et Babaïevski, ils sont produits par le groupe de confiserie Babaïevski (qui fait partie du holding Confiseurs unifiés).

L’histoire de l’usine a commencé en 1804, lorsque la famille de confiseurs Abrikossov a ouvert un atelier. Leurs friandises dans de belles boîtes avec des cartes postales et des énigmes ont séduit les enfants et sont devenus un incontournable des fêtes.

Après la révolution de 1917, l’entreprise a été nationalisée, rebaptisée du nom de l’ouvrier du Parti Piotr Babaïev et a continué à produire des produits chocolatés.

Krasny Oktiabr

L’histoire de la chocolaterie la plus célèbre de Russie a commencé grâce au confiseur Theodor Ferdinand von Einem, un citoyen du Wurtemberg, une région historique de l’Allemagne. Son atelier de bonbons et de chocolat a ouvert ses portes à Moscou en 1851. De là, les friandises étaient fournies à la table de la famille impériale. Après la révolution d’Octobre, l’usine a été nationalisée et rapidement rebaptisée Krasny Oktiabr (Octobre Rouge).

Les marques les plus connues de l’usine sont les chocolats Alionka, Krasnaïa Chapotchka (Petit chaperon rouge), Rakovyé cheïki (Queues d’écrevisse) et Kara-Koum. L’usine a produit des bonbons inédits à l’occasion d’événements importants. Le premier vol habité dans l’espace a par exemple donné lieu à l’apparition des friandises Kosmitcheskié (Cosmiques), les Jeux olympiques de 1980 à celle des Finish (Ligne d’arrivée), Volleyball, et Ogni Moskvy (Lumières de Moscou). Depuis 2002, l’entreprise fait elle aussi partie du holding Confiseurs unifiés.

Usine d’armes impériale de Toula

La plus ancienne fabrique d’armes du pays a été fondée en 1712 par décret de Pierre le Grand. Dès 1720, l’usine a produit 22 000 fusils et pistolets à silex pour l’armée. En 1749, la production en série d’armes blanches – lames, sabres et épées – y a débuté.

L’usine a ensuite produit des mitrailleuses Maxim, des pistolets TT, des fusils Mosin, des missiles guidés antichars et des lance-grenades.

En plus des armes, des produits artistiques uniques – avec des « facettes de diamant » sur le métal – sont conçus ici.

Groupe Kalachnikov

Cette entreprise basée à Ijevsk produit environ 95% de toutes les armes légères en Russie. Son histoire remonte à 1807, lorsque l’usine d’armement d’Ijevsk a été ouverte sur le site d’une usine sidérurgique détruite. Y ont été alors employés plus de 200 spécialistes étrangers, qui ont appris leur savoir-faire aux ouvriers russes. Ainsi, la production d’armes légères et blanches pour l’armée russe a commencé ici.

En 1948, le concepteur Mikhaïl Kalachnikov a rejoint les spécialistes de l’entreprise et, bientôt, la production en masse de fusils automatiques Kalachnikov a été lancée. En 2013, l’usine a été renommée Groupe Kalachnikov.

Abrau-Durso

Le plus célèbre producteur de vins mousseux de Russie existe depuis le règne de l’empereur Alexandre II, qui a ordonné en 1870 la création d’un domaine viticole près du lac Abraou, sur la rivière Diourso.

L’agronome Fiodor Gueïdouk a alors acheté des vignes en Europe et, en 1877, les spécialistes du domaine ont récolté le premier millésime, à partir duquel le premier vin local a été produit. En 1898, le mousseux local a ensuite été commercialisé. Les vins mousseux Abrau-Durso étaient d’ailleurs servis lors des réceptions impériales.

Après la révolution et la nationalisation, le domaine est devenu le seul en URSS à produire des vins mousseux selon la technologie classique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les vignobles ont été sérieusement endommagés, l’usine a été évacuée, mais après la libération du territoire, elle a été restaurée assez rapidement.

En 1975, une marque d’exportation de mousseux soviétique y a été développée, Nazdorovya. Il était livré en Europe, aux États-Unis, au Mexique et dans d’autres pays.

Dans l’ère post-soviétique, l’usine est tombée en déclin, mais a été relancée après avoir été rachetée par la société SVL. Aujourd’hui, les vignobles occupent plus de trois mille hectares. Le village d’Abraou-Diourso est par conséquent devenu le plus grand centre œno-gastronomique du pays.

