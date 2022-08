Ces énigmes soviétiques pour enfants plus complexes qu’elles n’en ont l’air

Russia Beyond

L'Union soviétique aimait les défis de logique et d'esprit, ainsi que les mathématiques «divertissantes». Essayez de résoudre ces énigmes qui étaient données aux écoliers du pays.

Quel est le numéro de l'emplacement où la voiture est garée ?

Réponse : 87. Nul besoin ici de faire des calculs compliqués, il suffit de retourner l'image.

Dans quel sens va le bus ?

Réponse : Il faut ici penser de manière abstraite. On ne peut voir les portes du bus, donc il va à gauche.

Comment l'inspecteur de police a-t-il découvert le mensonge ?

Un inconnu s’est rendu au bureau d'un inspecteur de police. Il était très anxieux et a raconté l'histoire suivante : « Je suis rentré de vacances ce matin. J'ai passé la nuit dans un train cahotant. Je n'ai pas beaucoup dormi, alors quand je suis rentré à la maison, j'ai décidé de m'allonger sur le canapé. Épuisé, je n'ai pas tout de suite remarqué que le piano avait disparu de la pièce, et que la table basse et le fauteuil avaient été déplacés. Sur ce morceau de papier, j'ai dessiné un plan de la disposition des meubles avant mon départ ». « Alors, mon cher, a alors déclaré l'inspecteur après avoir observé le dessin. Tout d'abord, il est tout à fait clair pour moi que vous n'aviez pas de piano du tout. Maintenant, découvrons pourquoi vous aviez besoin de ce mensonge ». Comment l'inspecteur a-t-il su qu'il n'y avait jamais eu de piano ?

Réponse : La queue d’un piano se trouve (à quelques très rares exceptions près) toujours à gauche, ce qui fait que l'instrument sur le plan n'est pas représenté correctement et que l’homme ne sait donc pas à quoi ressemble vraiment un piano.

Ces garçons sont partis chercher de l’eau pour le potager avec des arrosoirs. Lequel d’entre eux apportera le plus d’eau ?

Réponse : Le garçon de gauche a un arrosoir plus grand, mais les becs sont au même niveau. Il y aura donc autant d’eau dans le grand arrosoir que dans le petit (et le reste se déversera simplement par le bec verseur – loi de la physique des vases communicants).

L’artiste a fait sept erreurs. Pouvez-vous toutes les trouver ?

Réponse :

Le panneau routier suggère des flèches et une route dans des directions différentes, mais il n'y en a pas. Les arbres ne peuvent pas pousser sous les lignes électriques. La Lune brille d'un côté, mais les objets projettent des ombres dans un sens différent. La constellation de la Grande Ourse est représentée en miroir. La Lune ne peut pas se trouver entre la Grande Ourse et l’Étoile polaire. Il n'y a pas d'isolateurs sur la ligne électrique. Les voitures vont dans des directions différentes et se sont donc croisées, mais il n’y a qu’une trace de pneus.

