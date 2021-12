Quelles ont été les tendances entrepreneuriales en Russie cette année?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que le secteur le plus populaire pour la fondation d’une nouvelle entreprise sur le marché russe en 2021 a été le commerce de détail, celui ayant enregistré la plus forte croissance de chiffre d’affaires a été celui des cafés proposant des boissons à emporter, informe TASS à la suite d’une vaste étude menée conjointement avec la plateforme Delovaïa sreda et la compagnie Evotor.

En effet, parmi les sociétés enregistrées au cours des 11 derniers mois dans le pays, 28,9% évoluent dans la sphère du commerce de détail. Viennent ensuite les domaines du transport de passagers et de marchandises (15,2%), du commerce de gros (9,7%), des travaux de construction spécialisés (7,8%), de la construction de bâtiments (5,2%) et de la restauration (4,5%).

Toutefois, c’est ce dernier secteur qui a affiché la plus considérable croissance du chiffre d’affaires, avec, par exemple, un résultat de +61% pour les cafés vendant des boissons à emporter (addition moyenne en hausse de 20%), et de +26% pour les kiosques de fast-food (addition moyenne en hausse de 9%), deux segments ayant profité des mesures sanitaires en matière de fréquentation des établissements culinaires.

Parmi les sociétés ayant connu de bons résultats, l’on retrouve aussi les kiosques vendeurs de cigarettes (+26%, avec valeur moyenne d’achat en hausse de 12%), ce qui s’explique par la hausse des prix, ainsi que les magasins de bière (+27%, avec valeur moyenne d’achat en hausse de 5%), ceux de meubles (+16%, avec valeur moyenne d’achat en hausse de 9%), de vêtements (+32%, avec valeur moyenne d’achat en hausse de 1%) et de chaussures (+31%, avec valeur moyenne d’achat en baisse de 9%). Enfin, les magasins d’articles automobiles ont enregistré un essor de leur CA de 9%, mais une baisse de la valeur d’achat moyenne de 5%.

Quant à la localisation de ces nouvelles entreprises, sans surprise, la première place est occupée par Moscou (10% du total). La capitale est suivie par la région de Moscou (7%), Saint-Pétersbourg, et les régions de Sverdlovsk et de Krasnodar (4% chacune), puis la République du Bachkortostan et les régions de Samara et de Rostov-sur-le-Don (3% chacune).

Enfin, fait intéressant, la proportion de femmes parmi les personnes ayant cette année créé une entreprise s’avère en hausse, passant de 37,4% en 2020 à 39,9%.

Dans cet autre article, nous vous présentions le nouveau classement des plus puissantes entreprises de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.