Dans quels pays étrangers les Russes achètent-ils le plus d’immobilier?

C’est la Grèce qui figure en première position des États les plus attractifs auprès des citoyens russes désireux d’acquérir un bien immobilier à l’étranger, a révélé Marina Chalaïeva, directrice en charge de l’immobilier étranger et des investissements privés de la compagnie Knight Frank, citée par RBC.

La République hellénique représente en effet 20% des demandes d’achat réalisées par des clients de cette importante compagnie internationale. Suivent le Portugal (19%), Chypre (13%), l’Espagne (7%), le Royaume-Uni (5%) et les Caraïbes (4%).

La France se place juste derrière, elle aussi avec 4%, devançant ainsi les États-Unis (3%), l’Autriche (2%) et l’Allemagne (2%).

À noter que ces destinations séduisent les investisseurs russes pour des projets différents. Par exemple, alors que la Grèce et le Portugal apparaissent comme des choix pour une émigration à l’année, Chypre intéresse plus les Russes pour l’achat d’une villa de vacances. En Espagne, au contraire, le plus populaire est de procéder à l’acquisition d’un bien afin d’obtenir un titre de résident ou d’inaugurer un commerce.

