La Russie, depuis plusieurs années premier exportateur mondial de blé, a remporté un appel d’offre formulé par l’Algérie pour la vente de 250 000 tonnes de cette céréale, a déclaré Ioulia Koroliova, directrice du Centre d’évaluation de la qualité céréalière, dont les propos sont relayés par la presse.

« C’est un marché important, et nous espérons qu’il continuera à croître », a-t-elle souligné, faisant certainement référence aux prévisions des spécialistes selon lesquelles Alger pourrait ambitionner de porter ses importations en provenance de Russie à 700-800 000 tonnes de cette denrée.

À noter qu’il a fallu aux cultivateurs russes plusieurs années avant d’obtenir un accès au marché algérien, traditionnellement dominé par la France. Ce n’est qu’en 2020 que ce pays d’Afrique du Nord a consenti à un abaissement de ses exigences en matière du taux d’endommagement du blé par les punaises (1%, contre 0,5% auparavant).

Rosselkhoznadzor, service fédéral russe de contrôle vétérinaire et phytosanitaire, remarque en outre qu’au cours de cette année, la Russie a exporté sa production céréalière vers 95 pays, dont 43 ont augmenté leurs importations par rapport à 2020. Les clients les plus importants s’avèrent être la Turquie et l’Égypte.

