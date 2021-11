Auchan accorde à tous ses employés en Russie une augmentation de salaire allant jusqu’à 8%

Alexandre Poliakov/Global Look Press

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En cette fin d’année, l’ensemble des employés russes du colosse français de la distribution Auchan verront leur salaire augmenter, relaie l’agence de presse RIA Novosti, informée par une source interne à la compagnie.

« Nous avons montré d'excellents résultats au cours des derniers mois. Tous les changements au sein de l'entreprise, ainsi que l'engagement du personnel, ont conduit à un redressement des indicateurs, de sorte que l'entreprise a décidé de partager le succès avec ses employés et de procéder à une augmentation collective des salaires allant jusqu'à 8% à partir du 1er décembre 2021 », a en effet déclaré Ivan Martinovitch, directeur général de la filiale russe du groupe, cité par cette source.

Après avoir connu une crise, l’enseigne est, il est vrai, parvenue à redresser la barre et à enregistrer, cette année, d’encourageantes performances : une croissance de 3% de ses recettes, de 66% de ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, et de 5% des ventes des magasins comparables.

Ce succès a été rendu possible, notamment, grâce à l’essor des ventes en ligne, au retour à son rôle de discounter, ainsi qu’à l’apparition de nouveaux formats, à l’instar des « corners » d’enseignes tierces sur ses surfaces de vente.

Pour rappel, Auchan, présent depuis 2002 sur le marché russe, s’impose comme l’un des principaux détaillants du pays en termes de volumes de ventes. La firme y compte 232 magasins pour un total de plus de 33 000 salariés.

Dans cet autre article, nous vous annoncions l’inauguration de la première usine du français Kuhn sur le sol russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.