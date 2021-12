Les Russes sont-ils prêts à abandonner totalement l’argent liquide?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que la dématérialisation des transactions poursuit son cours en Russie, avec un taux de 70% des paiements effectués par carte à la fin 2020, la population locale est-elle pour autant prête à délaisser définitivement pièces et billets ? Un récent sondage de l’Institut panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM) s’est penché sur la question.

Tout d’abord, il en ressort que la plus grande proportion des Russes (34%) affirme utiliser les moyens de paiement dématérialisés « dans la plupart des cas ». 28% confient avoir recours à l’argent liquide et aux moyens dématérialisés de manière égale. 15% ne paient toujours qu’en liquide, tandis que les réponses « dans la plupart des cas – en liquide » et « toujours par carte » recueillent chacune 11%.

Il est toutefois à noter une forte disparité en fonction des catégories d’âge. Ainsi, 53% des 18-24 ans utilisent la carte la plupart du temps, un taux s’élevant à 23% seulement pour les 60 ans et plus. Au contraire, ces derniers sont 31% à n’utiliser que l’argent liquide, contre 2% pour les plus jeunes des sondés.

Pour ce qui est d’un éventuel abandon total des billets et pièces de monnaie, 49% des participants se disent « plutôt prêts » et 48% « plutôt pas prêts ». Là aussi, une différence sensible est cependant constatée entre les générations : 63% des 18-24 ans assurent être préparés à un tel changement, contre 52% des 60 ans et plus.

Néanmoins, il est intéressant de souligner que la plus grande part des Russes (47%) s’avèrent opposés à l’idée d’une telle abolition de l’argent liquide. 26% approuvent cette proposition, et 25% se décrivent comme indifférents.

Enfin, en ce qui concerne leur vision de l’avenir, 62% des personnes interrogées prédisent que l’argent matériel n’existera plus dans 20-30 ans, alors que 27% jugent qu’il sera toujours en usage.

