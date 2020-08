Comment transférer de l'argent depuis et vers la Russie?

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De carte de débit à carte de débit

La plupart des banques du monde permettent à leurs clients d'effectuer des transferts d'argent vers l'étranger à partir de leurs propres applications mobiles. La majorité des banques russes le permettent également. Tout ce dont une personne a besoin pour envoyer de l'argent de son compte bancaire à une personne ayant un compte dans une banque étrangère est le numéro de carte de débit de cette dernière et son nom.

En utilisant l'application mobile de la banque et les informations nécessaires, il est aujourd’hui très facile de transférer de l'argent à l'étranger depuis la Russie.

Le même principe s'applique souvent pour les transferts d'argent de l'étranger vers la Russie. En règle générale, les banques prélèvent une petite commission pour chaque transfert. Chaque banque peut avoir une réglementation différente, mais souvent la commission correspond à un certain pourcentage du montant transféré.

Western Union et autres services financiers

Western Union, TransferWise et d'autres services similaires opèrent en Russie. Ils facilitent le transfert d'argent à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il suffit de visiter ce site web ou celui d'un service similaire et de suivre les instructions. Attention toutefois, car la commission de ces services peut être plus élevée dans certains cas.

PayPal

Envoyer de l'argent via PayPal à une personne en Russie ou facturer un client de Russie via ce service est aussi simple que possible. Il vous suffit de relier votre carte ou un compte bancaire à votre compte PayPal et c'est tout. La commission de PayPal est cependant relativement élevée. Le service peut facturer entre 0,4% et 3,4% du montant transféré, selon les conditions.

En outre, il n'est pas possible de transférer de l'argent via PayPal depuis la Russie, car le service a mis fin à cette fonctionnalité pour les clients russes à la fin du mois de juillet 2020.

Dépôts directs

La plupart des banques, étrangères et locales, permettent à leurs clients de déposer de l'argent sur un compte de toute autre banque en Russie ou à l'étranger dans un bureau de banque local. Pour transférer de l'argent de cette manière, vous devez disposer de toutes les informations nécessaires : le nom, le compte et la banque du bénéficiaire, ainsi que son code SWIFT. Ces informations peuvent être facilement obtenues sur le site web d'une banque ou sur son application mobile. Le principal inconvénient de cette méthode est qu'il faut souvent quelques jours pour que l'argent arrive sur le compte du bénéficiaire.

La plupart des banques prélèvent également une commission pour ce service : Sberbank, la principale banque russe, par exemple, autorise les dépôts de 50 000 roubles (environ 580 euros) ou moins sans frais, mais prélève 1% de toute somme supérieure à ce montant.

Porte-monnaie électroniques

Le porte-monnaie électronique est une méthode de transfert d'argent qui s’est popularisée ces dernières années. En Russie, le plus prisé est Qiwi. Ce service permet à ses utilisateurs de transférer une somme d'argent limitée à toute personne qui possède également un porte-monnaie électronique dans la même entreprise ou dans une société différente.

Qiwi facture une commission de 2% de la somme, plus un forfait de 50 ou 100 roubles (0,58 – 1,16 euro) par transfert. Cette méthode limite également les paiements anonymes dépassant 15 000 roubles (174,50 euros). Une liste des autres portefeuilles électroniques disponibles est accessible ici.

