Dans quelles régions de Russie la population est-elle la plus prospère?

En Russie, le nord apparaît économiquement plus aisé que le sud, comprend-on d’une récente étude de RIA Novosti se basant sur les données de 2020. Les deux capitales, elles aussi, se placent naturellement en bonne position.

Sur les 85 sujets de la Fédération, le top 10 est en effet composé, dans l’ordre, du district autonome de Iamalo-Nénétsie, de la région de Magadan, du district autonome de Tchoukotka, du district autonome des Khantys-Mansis, de Moscou, du district autonome de Nénétsie, de Saint-Pétersbourg, de la région de Sakhaline, et enfin de celles de Mourmansk et de Moscou.

A contrario, le bas du classement est quant à lui occupé par des régions méridionales : le dernier rang revient à la République d’Ingouchie, devancée par celles du Touva, de Karatchaïévo-Tcherkessie, de l’Altaï, de Kabardino-Balkarie, de la Tchétchénie, de Kalmoukie, de Crimée, du Daghestan et de Bouriatie.

À noter que, par rapport à 2019, les essors les plus fulgurants ont été enregistrés par les régions du Primorié (31e) et d’Orlov (47e), ayant gagné respectivement 11 et 6 places. La région de Kostroma affiche de son côté la chute la plus raide, passant de la 38e à la 52e place.

Pour établir ce classement, les analystes ont pris en considération divers critères économiques, à savoir le rapport entre le revenu médian des ménages et le coût d'un ensemble fixe de biens de consommation et de services, le montant mensuel moyen par habitant des dépôts et autres fonds collectés par les particuliers au sein des banques, la proportion de la population dont le revenu est inférieur au minimum vital et la proportion de familles pouvant acheter un appartement avec un prêt hypothécaire.

