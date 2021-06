Decathlon part à la conquête des parcs urbains de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Decathlon ambitionne de développer un nouveau format au travers de petits points de location d’équipement sportif et récréatif au sein des parcs urbains de Russie, révèle le journal économique Kommersant, informé par une source interne à la firme.

Or, c’est par le biais de conteneurs de marchandises aménagés que la compagnie souhaite réaliser ce projet. Les visiteurs pourront, en fonction de la saison et de la localisation, y louer vélos, trottinettes, kayaks, paddles, mais aussi tentes, buts de football, ou encore skis. À noter que ces installations feront également office de point de retrait pour les commandes réalisées sur le site de Decathlon.

Un premier essai sera mené à Saint-Pétersbourg, pour un potentiel déploiement ultérieur à Moscou et dans d’autres villes, où la société est d’ores et déjà présente, ainsi que dans les stations de villégiature les plus populaires. Tandis que l’entreprise n’exclut pas l’éventualité de la création de franchises utilisant ce format, elle affirme que le coût unitaire de tels points s’élèvera à environ 3 millions de roubles (34 420 euros).

Selon Anna Rojdestvenskaïa, experte du portail Franshiza.ru, le groupe français devra toutefois affronter la concurrence, bien que non omniprésente, des opérateurs déjà en exercice dans certains parcs du pays. Parmi les principaux réseaux de détaillants, Decathlon s’avèrera néanmoins comme le premier à se lancer dans une telle initiative, ce qui lui permettra d’avoir une longueur d’avance, estime-t-elle.

