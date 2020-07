Comment la pandémie a-t-elle impacté l’industrie aérienne russe?

Après une annulation temporaire des vols internationaux et une baisse de la demande pour les vols intérieurs, les compagnies aériennes russes, tout comme l'industrie aérienne mondiale, connaissent une crise profonde. Nous vous expliquons comment les transporteurs russes tentent de compenser les pertes et vous indiquons quand les premiers vols entre la Russie et l'Union européenne pourraient être rétablis.