Cinq sosies de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a apparemment des sosies en Chine, en Grande-Bretagne et même à Hollywood. Nous avons examiné de plus près certains d’entre eux...

Poutine en 1920 et 1941

Il y a quelques temps, une photo représentant un soldat russe datant de 1920 est apparue en ligne. Cette image, ainsi qu'un autre cliché de soldat supposément priss en 1941, sont immédiatement devenus un mème sur Internet en raison de la ressemblance frappante entre les soldats et le président russe Vladimir Poutine.

Certains internautes ont estimé que la ressemblance était étrange et y ont vu quelque chose de sinistre. Une théorie suggère que Vladimir Poutine serait immortel. Comme le personnage de Brad Pitt dans Entretien avec un vampire, Vladimir Poutine aurait hanté la Terre pendant des siècles jusqu’à ce qu’il devienne enfin président de la Russie. Pour être honnête, une solution plus plausible serait que les Russes ont secrètement créé une machine à remonter le temps et que le président voyage de temps en temps dans le passé !

Le sosie chinois de Poutine

Luo Yuanpin, un agriculteur de 56 ans résidant dans la province chinoise de l'Anhui, est une incarnation bien vivante de Vladimir Poutine. La ressemblance avec l’un des hommes les plus puissants du monde a fait de l’agriculteur chinois une célébrité locale : il est apparu à plusieurs reprises dans des émissions de télévision chinoises et a acquis une certaine renommée parmi les habitants de son village natal.

Malheureusement, Luo Yuanpin n’a pas encore réussi à tirer profit de sa ressemblance avec Poutine. À 56 ans, il reste célibataire parce que, selon ses propres termes, il ne pouvait pas se permettre financièrement un mariage.

Daniel Craig en 007

Kika Press/Global Look Press, Alexei Danichev/Sputnik Kika Press/Global Look Press, Alexei Danichev/Sputnik

L'acteur britannique incarnant actuellement James Bond, Daniel Craig, affiche une nette ressemblance avec le locataire du Kremlin (surtout avec des lunettes de soleil !). Difficile de dire si c’est lié à ses lèvres, à ses cheveux, à ses lunettes ou si c’est une combinaison de tout ça, mais une chose est sûre : Daniel pourrait bien jouer le rôle du président russe dans un futur film (pas de la série Bond) !

Dmitri Gratchev

URA.RU/TASS, Alexei Druzhinin/Sputnik URA.RU/TASS, Alexei Druzhinin/Sputnik

Ce comédien russe a bâti toute sa carrière sur les imitations de Vladimir Poutine et donne au public un regard unique sur la routine quotidienne et la vie privée, en réalité gardées secrètes, du président russe. L’acteur dit qu’il n’a même pas besoin de se forcer à agir comme Poutine, car la ressemblance est naturelle. Après avoir regardé la vidéo ci-dessous, vous comprendrez ce qu’il veut dire.

Matthias Schoenaerts

ZUMA Press/Global Look Press, Mikhail Klimentyev/Sputnik ZUMA Press/Global Look Press, Mikhail Klimentyev/Sputnik

L’acteur belge a été qualifié de sosie de Poutine par les médias et même par certains critiques de cinéma. Habituellement, l'acteur porte une barbe impressionnante et des longs cheveux qui ne font en rien penser à Vladimir Poutine. Cependant, certains rôles de Schoenaerts nécessitaient un visage rasé de près et une coupe de cheveux à la Poutine. C’est à ce moment-là que l’on remarque une similitude frappante. Malgré la publicité qu'il a reçue en raison de sa ressemblance avec le président russe, il n'a toujours pas reçu d'offre pour incarner Vladimir Poutine sur grand écran.

