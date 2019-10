Le français Orpea dévoile ses projets sur le marché russe

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le groupe Orpea, l’un des leaders européens de la prise en charge globale de la dépendance, envisage de lancer plusieurs projets à Moscou et examine en outre d’autres villes du pays pour y fonder ses établissements, informe l’agence Interfax.

D’après le directeur général de la compagnie, Emmanuel Masson, qui estime que le besoin en établissements médicaux neufs, hautement technologiques et de qualité existe à Moscou, la société y envisage actuellement quatre projets.

Si la création d’une clinique à Skolkovo, cette « Silicon Valley » russe, a par le passé déjà été mentionnée dans la presse et doit prendre fin en 2022, on apprend que le groupe veut également en ouvrir une pour le ministère russe du Travail, afin venir de notamment en aide aux personnes accidentées du travail, et fonder un hôpital et un pensionnat.

Cité par Interfax, Masson explique que le marché ayant été analysé, il a été déduit que la demande pour les services que le groupe était en mesure de fournir existait.

Outre Moscou, sont examinés des projets de pensionnat à Saint-Pétersbourg et à Irkoutsk, en Sibérie.

