Les services ambulanciers de Moscou élus deuxièmes meilleurs au monde

En cas de pépin dans la capitale russe, vous serez sûrement rassuré de savoir que les services ambulanciers de la ville ont été placés par les analystes de PricewaterhouseCoopers (PwC) sur la deuxième marche du podium mondial en termes d’efficacité, apprend-on sur le site de la compagnie.

En effet, toutes catégories confondues, Moscou se classe juste derrière Berlin et devant New-York. Elle apparaît même au premier rang pour différents critères, tels que le temps de réponse moyen des opérateurs (4 secondes), de l’intervalle entre l’appel et le départ de l’ambulance (2 minutes 30 secondes) et d’attente avant l’arrivée des secours (14 minutes 34 secondes, mais 9 minutes 24 secondes en cas d’urgence).

Les services moscovites occupent ensuite la deuxième place pour le nombre de brigades pour 100 000 habitants (28,2), le temps d’enregistrement des appels (1 minute 42 secondes) et le taux de satisfaction (95%, derrière Paris avec 96%). Enfin, ils décrochent la médaille de bronze en ce qui concerne l’équipement à leur disposition.

Au total, la principale cité de Russie compte 1 040 brigades ambulancières, mobilisant quelque 11 427 employés. Il est par ailleurs intéressant de souligner que les équipes d’opérateurs comprennent systématiquement des membres anglophones et reçoivent, au quotidien, une moyenne de 15 000 appels.

À noter que pour établir ce classement, les experts ont pris en compte presque toutes les villes de la planète ayant une population de plus de 2 millions d’individus, une superficie d’au moins 500 km², et fournissant des données suffisantes.

