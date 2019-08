Vacances: quelles sont les destinations préférées des touristes russes?

En choisissant où passer leurs vacances, les Russes accordent de l’attention à plusieurs facteurs : la distance, le prix du trajet et du séjour ainsi que l’option « tout compris » proposée par les hôtels du pays de destination. D’après les données du Service fédéral des statistiques de l’État, la liste des pays les plus visités par les Russes au cours de l’année 2019 se présente comme suit :

Turquie Chine Thaïlande Espagne Italie Allemagne Émirats arabes unis Kazakhstan Géorgie Abkhazie

Cette liste coïncide presqu’entièrement avec le classement établi par les services russes de réservation et d’achat de billets d’avion. D’ailleurs, certains d’entre eux vont jusqu’à dévoiler les villes les plus prisées par les touristes russes. Ainsi, d’après le service Kupibilet, ils se rendent principalement à Antalya et Istanbul en Turquie, à Barcelone en Espagne ainsi qu’à Tbilissi et Batoumi en Géorgie.

Si les statistiques du Service fédéral prennent en compte toutes les données, les services en ligne fondent leurs classement sur les résultats de leurs seules ventes, si bien que les conclusions divergent. Ainsi, d’après Aviasales, les Russes sont de plus en plus nombreux à se rendre en Israël, en Arménie, en Bulgarie et au Monténégro. Les statistiques de Yandex Voyages ajoutent à cette liste la Grèce et Chypre.

Selon un représentant d’Aviasales, agrégateur populaire en Russie, le Monténégro est devenu la destination la plus populaire parmi les Russes durant la saison estivale 2019. Quant à la demande pour la Chine, elle connaîtrait un essoufflement. Un avis que ne partage pas le service de recherche de billets en ligne Yandex Voyages, qui, à la différence de son concurrent, assure que Pékin reste l’une des villes les plus populaires auprès des Russes.

Là où nous ne sommes pas

Il est rare que les Russes optent pour des voyages vers les pays lointains, le prix des billets d’avion étant très élevé. D’après les informations du Service fédéral des statistiques de l’État, la liste des destinations les moins populaires auprès des Russes se présente comme suit :

Australie Nouvelle-Zélande Porto Rico Groenland Saint-Vincent-et-les-Grenadines Philippines Afrique du Sud Costa Rica Pérou Koweït

Toutefois, en mentionnant cette liste, il convient de noter qu’il n’existe pas de vol directs reliant Moscou à ces pays. Quant aux statistiques, elles considèrent comme destination les pays où les touristes arrivent, même si c’est pour faire une escale.

Les services de ventes de billets ajoutent à cette liste des destinations boudées par les touristes russes tels pays que le Venezuela, la Guyane et le Honduras, d’après la version de Tutu.ru. Cela étant dit, le service de presse de cette plateforme précise que le prix d’un aller simple en classe économique Moscou-Caracas peut atteindre pendant la haute saison la bagatelle de 317 000 roubles (près de 4 318 euros).

Si l’on ne prend en compte que les pays européens, vous ne trouverez pas beaucoup de Russes au Luxembourg, en Irlande et en Roumanie, d’après les données de Momondo.ru. En outre, vous ne croiserez pratiquement pas nos concitoyens dans les villes portugaises de Faro et de Funchal (chef-lieu de l'île de Madère).

D’après le même service, Catane (côte est de la Sicile) et La Canée (côte nord-ouest de Crète) arrivent elles aussi en tête du palmarès des villes les moins populaires chez les touristes russes.

« Il est difficile de livrer une seule et unique raison capable d’expliquer pourquoi ces villes se trouvent dans cet anti-classement. On peut supposer que les Russes ne s’y rendent pas en empruntant un vol direct, mais en voiture, en prenant les transports en commun ou dans le cadre d’un visite guidée », explique le service de presse de la compagnie.

