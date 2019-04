La Russie double les États-Unis dans les exportations vers l'Europe de gaz naturel liquéfié

Global Look Press

En 2018, la Russie a dépassé les États-Unis en termes d’exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe, apprend-t-on dans le rapport annuel du Groupe international des importateurs de GNL.

En effet, sur ce marché, la Russie a fourni l’an dernier 4,43 millions de tonnes de cette ressource (0,15 en 2017), contre 2,7 pour les USA (1,81 en 2017). La Russie se place toutefois derrière le Qatar (16,42 millions de tonnes), l’Algérie (9,29 millions) et le Nigeria (9,07 millions).

Pour la France, ces chiffres se portent à 1,09 million de tonnes de GNL russe et à 0,29 million de tonnes de GNL américain.

À noter que la Russie était d’ores et déjà en avance sur le marché asiatique, et qu’elle a maintenu ses positions l’an dernier. Elle s’y classe ainsi au quatrième rang, avec un résultat de 12,86 millions de tonnes, derrière l’Australie (66,54 millions), le Qatar (56,78) et la Malaisie (24,66), mais devant les États-Unis (10,73).

Au niveau mondial, Washington conserve toutefois l’avantage, avec un total de 20,65 millions de tonnes (12,24 en 2017, en croissance de 66,67%), contre 18,33 pour la Russie (11,49 en 2017, soit une hausse de 63,64%). Cette dernière occupe par conséquent la sixième place du classement général, devancée également par le Qatar (76,79), l’Australie (66,66), la Malaisie (24,66) ainsi que le Nigeria (19,68).

Cet essor des exportations russes s’explique par le développement de ses projets dans l’Arctique, et notamment de l’usine Yamal LNG, dont Total est l’un des principaux actionnaires.

