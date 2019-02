Le russe S7 Airlines et Royal Air Maroc ouvrent une liaison conjointe Moscou-Casablanca

FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

La compagnie russe S7 Airlines et son homologue Royal Air Maroc ont entamé la vente de billets pour des vols conjoints Moscou-Casablanca, rapporte sur son site le troisième plus important transporteur aérien de Russie.

Les liaisons de la capitale russe vers la principale ville marocaine seront ainsi assurées les lundis, mercredis et vendredis depuis l’aéroport de Domodedovo : décollage prévu à 10h30 pour un atterrissage à 14h10. Les vols retour s’effectueront quant à eux les mardis, jeudis et dimanches, avec un départ à 00h15 et une arrivée à 8h10. D’une durée de 5h50, ces vols seront en outre réalisés par des Boeing 737 appartenant à Royal Air Maroc.

« Nous sommes ravis de fournir aux passagers la possibilité de voyager au Maroc avec notre nouveau partenaire. Les voyageurs expérimentés choisissent de plus en plus cette destination pour les vacances. Couleur locale orientale, labyrinthes du bazar à Marrakech, jardins et palais uniques, tout cela attire chaque année des millions de touristes au Maroc. Nous serons également heureux d’accueillir les passagers de Royal Air Maroc sur nos propres lignes en Russie », a ainsi déclaré Igor Veretennikov, directeur commercial du groupe S7.

En effet, grâce à la signature d’un accord de partage de codes entre les deux compagnies, les voyageurs bénéficieront de correspondances facilitées vers et depuis 13 autres villes de Russie.

