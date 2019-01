Aeroflot ouvre une liaison aérienne directe Moscou-Marseille

La première compagnie aérienne de Russie, Aeroflot, a entamé la vente de billets pour des liaisons Moscou-Marseille. Le vol inaugural sera assuré le 1er juin prochain.

Pas moins de cinq allers-retours seront par ailleurs ainsi effectués chaque semaine par des Airbus A320. En effet, les voyageurs décolleront de l’aéroport moscovite de Cheremetievo à 8h35 et arriveront à celui de Marseille-Provence à 11h50 les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, tandis que les avions au départ de la cité phocéenne s’envoleront vers la capitale russe à 12h45 pour un atterrissage à 17h40 les lundis, samedis et dimanches, un horaire reculé de 10 minutes les mercredis et vendredis.

En outre, les vols Marseille-Moscou sont actuellement affichés au prix de 14 907 roubles (196 euros), tandis que pour le trajet inverse les billets sont proposés à un tarif de 12 398 roubles (163 euros).

À noter que Marseille deviendra par conséquent la quatrième ville française desservie par Aeroflot, aux côtés de Paris, Lyon et Nice.

