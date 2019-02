La Russie voudrait livrer des avions civils à l’Algérie

La Russie est intéressée par la livraison de ses avions Sukhoi Superjet 100 et МС-21 à l’Algérie et le travail dans ce sens se poursuit, a annoncé le ministre russe de l’Énergie Alexeï Novak, en outre co-président de la commission intergouvernementale russo-algérienne qui s’est réunie le 30 décembre.

« La Russie est intéressée par les livraisons d’avions à l’Algérie, afin qu’ils examinent la possibilité d’achat des technologies en question », a-t-il déclaré, cité par l’agence RIA Novosti.

Le membre du gouvernement russe a par ailleurs précisé que le ministère russe de l’Industrie et du Commerce et la Compagnie aéronautique unifiée poursuivaient leur travail dans ce sens avec de nombreux autres pays, notamment en Afrique du Nord.

Pour rappel, le Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) a été mis en exploitation au printemps 2011 pour devenir le premier avion de ligne élaboré et fabriqué dans l’histoire récente de la Russie.

Quant au MC-21, il fait partie de la famille des avions de ligne de court et moyen-courrier à fuselage étroit destinés à remplacer les Tupolev Tu-134 et Tu-154. Le MC-21 dispose d’une distance de vol de 6 400 kilomètres et est en mesure de transporter 211 passagers. Ses caractéristiques en font le rival direct de différentes versions du Boeing 737 et de l’Airbus A320. Son premier vol de test a été réalisé en mai 2017.

En outre, la Russie compte localiser la fabrication de ses véhicules Lada en Algérie, pour en savoir plus suivez ce lien.

