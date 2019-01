La Russie et la Belgique travailleront de concert à la création d’un hub aéroportuaire à Liège

La Russie et la Belgique œuvreront main dans la main à la création d’une plateforme de transit aérien de marchandises au sein de l’aéroport de Liège, rapporte l’agence d’information TASS, informée par le service public belge des Affaires étrangères.

« La Russie et la Belgique élaborent un projet de création de centre de transit aérien de marchandises à l’aéroport de Liège, ce qui permettra de pourvoir des centaines d’emplois. Ce projet sera opérationnel dès cette année », a ainsi précisé ce dernier.

Sur Twitter, Didier Reynders, à la tête de cette institution, a également récemment fait part de son enthousiasme suite à sa rencontre avec Alexeï Issaïkine, directeur de la compagnie aérienne russe Volga-Dniepr, portant sur les perspectives de développement de l’aéroport de Liège et la création d’emploi impliquée.

À noter qu’en octobre dernier, l’aéroport de Liège et la compagnie aérienne AirBridgeCargo, filiale de Volga-Dniepr, ont conclu un accord pour la location de locaux d’une superficie de 25 000m² pour une durée de 10 ans. Cette collaboration permettra ainsi l’augmentation des volumes d’export-import de la région de Liège et l’intégration de son aéroport dans le top 5 des plus importantes plateformes de transit aérien de marchandises en Europe à l’horizon 2020.

Si le total des investissements en question est estimé à 25 millions d’euros, cet accord s’inscrit dans le cadre du mémorandum signé entre l’aéroport et la compagnie russe à l’occasion du Salon aéronautique de Farnborough en juillet 2018.

