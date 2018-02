Russie: les échanges commerciaux avec la Belgique et le Luxembourg en nette progression

Le volume des échanges commerciaux entre la Russie et la Belgique a augmenté de 20,1% à l’issue des onze premiers mois de l’année 2017 pour atteindre 8,9 milliards de dollars. En ce qui concerne le Luxembourg, la hausse constitue 16,9%, portant le total des transactions à 191 millions de dollars. Tels ont été les chiffres cités ce mercredi par le vice-premier ministre russe Dmitri Rogozine, rapporte l’agence TASS.

Et de préciser que cette hausse n’était pas que la conséquence de la livraison d’hydrocarbures et de ressources minérales russes : « a connu un développement dynamique la coopération dans le domaine de la métallurgie, dans le secteur du diamant, du gaz, dans l’industrie chimique », a-t-il indiqué alors qu’il intervenait lors d’une réunion du comité intergouvernemental en charge de la coopération avec la Belgique et le Luxembourg.

Parmi les autres domaines de partenariat, le vice-ministre a cité celui des transports et de la logistique, pointant en outre que les investissements de ces deux pays en Russie avaient enregistré une croissance.

« Le volume des investissements belges cumulés dans l’économie russe s’élève à 1,2 milliard de dollars. Les investissements directs luxembourgeois les dépassent, et représentent 12 milliards de dollars », a en effet constaté M.Rogozine.

La réunion du comité s’est déroulée en présence du vice-premier ministre luxembourgeois Étienne Schneide et du chef de la diplomatie belge Didier Reynders.

